خبير أمني: هناك ضرورة ملحة لتجفيف منابع الإرهاب لتحقيق الاستقرار









وشدد على أن هناك ضرورة ملحة لتجفيف منابع الإرهاب كافة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا على ضرورة أن يقوم الإعلام بدوره في زيادة وعي المواطنين بضرورة التوحد خلف دولته ضد أعداء الوطن.

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أي حركة على الساحة تخضع لعدة عوامل أما حركة سلمية أو قانونية أو حركة تتخذ من المسارات غير القانونية مسار لها، ويكون لها تخطيط وتمويل، مع استثمار أوضاع معينة مثل استهداف شخصيات ذات صفة أو شخصيات هامة، أو منشآت حيوية ذات صلة يومية بحركة الجماهير، أو مناسبات خاصة اجتماعية أو دينية أو فنية أو رياضية لتوظيفها لخدمة أغراضها.وأكد "زكي"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المخطط دائمًا يسعى لإبراز جهده الذي يقوم به في وسط عالم أصبح قرية كونية، مشيرًا إلى أن الإخوان حاولوا استغلال تجمع الجماهير عقب مباراة الأهلي والزمالك، الجمعة الماضية لمحاولة تشجيع المواطنين على التظاهر ضد النظام الحالي.وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها الكاذب يسعى جاهدًا إلى إحباط الشعب المصري وضرب معنوياته وبث الطاقة السلبية لديه؛ للتقليل من حجم الانجازات الهامة التي تحدث في مصر حاليًا، وعلى رأسها علاج مرضى فيروس سي، وحملة 100 مليون صحة، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة السبع الصناعية بفرنسا، ثم مشاركته في قمة التيكاد في اليابان، مع تحقيق استقرار في سعر صرف العملة المصرية، وارتفاع معدل النمو في مصر.