ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريم بنزيما.. رأس ذهبية تخلف رونالدو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
Advertisements
كريم بنزيما.. رأس ذهبية تخلف رونالدو
بنزيما
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أعطى كريم بنزيمة ريال مدريد الصدارة في إشبيلية برأسه تم تنفيذه بشكل مثالي وانهىا لمباراة بنتيجة واحد مقابل لاشئ.

فقد خسر الفرنسي دييجو كارلوس في منطقة جزاء إشبيلية قبل أن يقفز لتوجيه داني كارفاخال عبر تمريرة توماس فاكليك وفي الجزء الخلفي من الشباك.

ويعد جيرارد مورينو كواحد من أفضل الهدافين في الدوري الأسباني هذا الموسم برصيد خمسة أهداف.

كان هذا هو الهدف البنزيما الخامس والثلاثين في جميع المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين ، مما يثبت أنه صعد بالفعل في غياب كريستيانو رونالدو. 

يجب التقليل من شأن ذلك ، حيث أن صفاته الهجومية كانت معروضة مع رغبته الدقيقة في مواجهة بنزيمة من الخط الجانبي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
17:30
-
الأهلي
الزمالك
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status