عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمر ملكي بشأن القوات السعودية في اليمن
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
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الفجر السعودي
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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، أمر ملكي بالموافقة علي منح أوسمة إلي 1239 من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع؛ نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية "إعادة الأمل"، وهم:
1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليطي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلوخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردوس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواشز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنهل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشريف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محيا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبور وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحيز وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
233 ـ العميد الركن / فهد بن دهام ناصر المرخان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
234 ـ الموظف م 14 / عبدالرحمن بن سليمان محمد العلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
235 ـ الموظف م 14 / مساعد بن محمد حمد المزيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
236 ـ العقيد الطيار الركن / زايد بن شاهر زايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
237 ـ العقيد الركن / سعد بن عجمي سحلي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
238 ـ العقيد الركن / سطام بن سرور محمد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
239 ـ العقيد الركن / ماجد بن عايض هزاع العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
240 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن علي يحيى العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
241 ـ العقيد الركن / عبيد بن ثنيان مشرع البقمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
242 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مريط هادي آل بريك وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
243 ـ العقيد الركن / عبدالإله بن إبراهيم عبدالعزيز بن غدير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
244 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
245 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعيد الشبيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
246 ـ العقيد الفني الركن / صالح بن عبدالله صالح القنيعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
247 ـ العقيد الفني الركن / حسين بن علي غثيث العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
285 ـ العقيد الركن / غانم بن ناصر عبدالرحمن اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
286 ـ العقيد الركن / علي بن عبدالله قمشع القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
287 ـ العقيد الركن / علي بن لاحق علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
288 ـ العقيد / بسام بن عبيد الدفين السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
289 ـ العقيد الركن / نائف بن غازي فراج العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
290 ـ العقيد الركن / نايف بن عطا الله فهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
291 ـ العقيد الركن / بندر بن سعيد عوده المحمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
292 ـ العقيد الركن / منصور بن محمد صالح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
293 ـ العقيد الركن / زايد بن عبدالرحمن سعيد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
294 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالرحمن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
295 ـ العقيد الركن / عبدالله بن سعيد مصلح الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
296 ـ العقيد المهندس الركن/ هاشم بن عالي بن مقيبل الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
297 ـ العقيد الطيار الركن / خالد بن عبدالله محمد العريعر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
298 ـ العقيد الركن / محسن بن حميد عبدالرحمن السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
299 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن فهد العسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
300 ـ العقيد الركن / زاهي بن سعيد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
301 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله علي القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
302 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد مقبل الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
303 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله عوضه آل حيدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
304 ـ العقيد / عبدالرحمن بن محمد إبراهيم العقيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
305 ـ العقيد الركن / عبدالسلام بن فهد عبدالله الخريجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
306 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعود بن طالب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
307 ـ العقيد الركن / محمد بن سعد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
308 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن سعد حمد السنيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
309 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن علي سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
310 ـ العقيد الركن / يحيى بن ظافر حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
311 ـ العقيد الركن / ظافر بن رافع حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
312 ـ العقيد / عبدالله بن عبدالعزيز سليمان البريه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
313 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالله العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
314 ـ العقيد الركن / عبدالله بن ناصر عبدالله المسعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
315 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالله سفر الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
316 ـ العقيد الركن / منيف بن مقبل عبيد الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
317 ـ العقيد الركن / عبدالله بن علي سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
318 ـ العقيد الركن / حمد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
319 ـ العقيد الركن / أحمد بن راشد نعمي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
320 ـ العقيد / خالد بن راشد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
321 ـ العقيد / فالح بن فراج فالح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
322 ـ العقيد البحري / عبدالله بن محمد زيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
323 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالعزيز عبدالله الموينع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
324 ـ العقيد الركن / بسام بن عبدالعزيز خميس الجابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
325 ـ العقيد / عبدالله بن سليمان محمد اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
326 ـ العقيد الطيار الركن / تركي بن صالح رداد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
327 ـ العقيد المهندس الركن / سعيد بن حامد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
328 ـ العقيد الطيران ركن / أحمد بن إبراهيم موسى العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
329 ـ العقيد الطيار / عبيدالله بن عقيل عبدالهادي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
330 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن محمد صلهام الضويحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
331 ـ العقيد / أحمد بن صالح محمد الدقاق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
332 ـ العقيد / عبدالعزيز بن عبدالله محسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
333 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالله الحقباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
334 ـ العقيد الركن / محمد بن سعود عبدالعزيز السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
335 ـ العقيد الركن / عبدالمحسن بن سعد محيسن المحيسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
336 ـ العقيد / فرحان بن مساعد زيدان النومسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
337 ـ العقيد / سالم بن عيد عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
338 ـ العقيد / سلطان بن عبدالرحمن سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
339 ـ العقيد الركن / خالد بن صالح سعد العثمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
340 ـ العقيد الطيار الركن / كعب بن سعيد محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
341 ـ العقيد الركن / سعيد بن سعد علي الرساسمة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
342 ـ العقيد الركن / تركي بن محمد إبراهيم بن دحام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
343 ـ العقيد الركن / سعد بن سعيد عوضه الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
344 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالعزيز عبدالله المطرد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
345 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالله الخريب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
346 ـ العقيد الركن / ملحم بن شنار ملحم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
347 ـ العقيد الركن / علي بن محمد عبدالله آل فواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
348 ـ العقيد الركن / محمد بن حوفان سعد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
349 ـ العقيد الركن / صالح بن محمد صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
350 ـ العقيد الركن / عبدالله بن خلف مفرح الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
351 ـ العقيد الركن / عبدالله بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
352 ـ العقيد الركن / خالد بن ذياب حمود الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
353 ـ العقيد / يوسف بن محمد سليمان الدهاسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
354 ـ العقيد البحري الركن / خيران بن عبدالله مفلح الرشيدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
355 ـ العقيد البحري / أحمد بن عبدالعزيز عواض الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
356 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن متعب مزيد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
357 ـ العقيد البحري الركن / عثمان بن عقاب أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
358 ـ العقيد البحري الركن / أيمن بن حسن حسن العبادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
359 ـ العقيد البحري الركن / رشيد بن راشد مريشيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
360 ـ العقيد البحري / سعد بن علي محمد السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
361 ـ العقيد البحري الركن / أحمد بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
362 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن رميزان هديف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
363 ـ العقيد الركن / معلوي بن حسن منيف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
364 ـ العقيد الركن / نواف بن خالد عبيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
365 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مسمار دهيم السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
366 ـ العقيد الركن / فايز بن عبدالله سعد الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
367 ـ العقيد الركن / أيمن بن راشد محمد التميمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
368 ـ العقيد الركن / تركي بن علي شجاع الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
369 ـ العقيد المهندس / محمد إبراهيم عبدالعزيز الهملان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
370 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن عبدالعزيز ناصر الناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
371 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن سعد محمد الشافي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
372 ـ العقيد المهندس / علي بن إبراهيم عبدالله مفتاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
373 ـ العقيد البحري الركن / سعد بن محمد سعد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
374 ـ العقيد البحري الركن/ سليمان بن شخير سليمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
375 ـ العقيد الركن / خالد بن مطلق بداح الهاجري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
376 ـ العقيد المهندس الركن / خالد بن علي سعيد زندان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
377 ـ العقيد المهندس / محمد بن يحيى أحمد آل بدوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
378 ـ العقيد المهندس / أحمد بن عبدالله أحمد دريهم وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
379 ـ العقيد المهندس / عبدالله بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
380 ـ العقيد المهندس / منصور بن علي عبده الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
381 ـ العقيد المهندس / بدر بن عبدالله إبراهيم السليمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
382 ـ العقيد المهندس / وائل بن سعد حمد الرميح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
383 ـ العقيد / عبدالله بن فهد سبيل الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
384 ـ العقيد / سعيد بن عائض سعيد الأحمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
385 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن علي حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
386 ـ العقيد الركن / عباس بن زيد عباس الدعجاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
387 ـ العقيد الركن / ظافر بن سعد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
388 ـ العقيد الطيار الركن / محمد بن عيد عبدالله السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
389 ـ العقيد الركن / حمود بن يحيى عبدالله شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
390 ـ العقيد الركن / مساعد بن علي عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
391 ـ العقيد الركن / شجاع بن سالم راجي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
392 ـ العقيد الركن / أحمد بن سعد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
393 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالرحمن محمد الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
394 ـ العقيد الركن / مشخص بن ذعار محمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
395 ـ العقيد الطبيب / محمد بن عبدالعزيز بدر الدويش وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
396 ـ العقيد الطبيب / محمد بن احمد عبدالله السفياني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
397 ـ العقيد الطبيب / فهد بن خميس أحمد العمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
398 ـ العقيد الطبيب / بندر بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
399 ـ العقيد الركن / بندر بن غازي مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
400 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد ناصر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
401 ـ العقيد الركن / علي بن مسفر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
402 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن مريح محمد ال شريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
403 ـ العقيد البحري / محمد بن حمود شافي عنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
404 ـ العقيد الركن / بندر بن معيض حسين الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
405 ـ العقيد الركن / هزاع بن ناصر فاهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
406 ـ العقيد الركن / سعد بن مرزوق سعد الغوازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
407 ـ العقيد البحري الركن / يونس بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
408 ـ العقيد الركن / سلطان بن عايض عبدالعالي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
409 ـ العقيد الركن / عليان بن حمود مفرح الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
410 ـ العقيد الركن / حمود بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
411 ـ العقيد الركن / بدر بن منيف غميض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
412 ـ العقيد الركن / حسن بن فراج عبدالله الجبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
413 ـ العقيد الركن / محمد بن شبيب حجاب الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
414 ـ العقيد الركن / فواز بن عبيد مسلم العصيمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
415 ـ العقيد الركن / عبدالله بن احمد يحيى الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
416 ـ العقيد الركن / شالح بن فلاح شالح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
417 ـ العقيد الركن / محمد بن فائز عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
418 ـ العقيد الركن / منيف بن عبدالله عواد ابن لغيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
419 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله السعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
420 ـ العقيد الركن / ناصر بن شنيف بجاش العجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
421 ـ العقيد الركن / وليد بن معلا حميد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
422 ـ العقيد الركن / مشبب بن معتق مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
423 ـ العقيد الركن / سلطان بن صالح محسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
424 ـ العقيد البحري الركن / طلال بن حميدي جباره الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
425 ـ الموظف م 13 / محمد بن خليفة فهد الحصان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
426 ـ الموظف م 13 / خالد بن إبراهيم فيحان العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
427 ـ الموظف م 13 / صالح بن محمد صالح الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
428 ـ المقدم / تركي بن عبدالعالي مشعان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
429 ـ المقدم / خالد بن عبدالله عبدالعزيز بن دايل وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
430 ـ المقدم / بدر بن عبدالرحمن محمد الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
431 ـ المقدم / ماجد بن مهدي محمد العبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
432 ـ المقدم الركن / حسين بن علي بلقاسم البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
433 ـ المقدم / معدي بن عبدالله شيبان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
434 ـ المقدم الركن / تركي بن محمد حمود الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
435 ـ المقدم الركن / سعد بن عايض فهد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
436 ـ المقدم / علي بن يحيى عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
437 ـ المقدم / فواز بن رجا ناصح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
438 ـ المقدم / حمد بن حمود مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
439 ـ المقدم / ناصر بن محمد منصور السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
440 ـ المقدم / سعيد بن عبدالله سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
441 ـ المقدم الركن / صالح بن عبدالرحمن ناصر الحماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
442 ـ المقدم / فهد بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
443 ـ المقدم / محمد بن عبيد ضيدان أبوثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
444 ـ المقدم / البحري الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن بن قاسم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
445 ـ المقدم/ الفني الركن / ناصر بن عمير مرزوق الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
446 ـ المقدم/ المهندس الركن / نايف بن نجاء ضاوي المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
447 ـ المقدم / عبدالهادي بن عيد محمد القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
448 ـ المقدم / خالد بن ناصر عبدالله العيفان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
449 ـ المقدم الركن / خالد بن راجح مخلد الشمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
450 ـ المقدم الركن / علوش بن ربيع عوض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
451 ـ المقدم الطيار الركن / مشعل بن عبدالعزيز محمد الزكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
452 ـ المقدم / مازن بن منصور علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
453 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن فهد عواض الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
454 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن مجري عبدالرحمن المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
455 ـ المقدم الركن / هادي بن فهد دخيل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
456 ـ المقدم المهندس / سعد بن محمد سعيد آل سلومي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
457 ـ المقدم الركن / سعيد بن عبدالله أحمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
458 ـ المقدم الركن / منصور بن غثيان سحيمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
459 ـ المقدم الركن / غالب بن ثواب سلطان السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
460 ـ المقدم / عبدالإله بن عبدالله غرسان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
461 ـ المقدم / تركي بن سعيد عتيق الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
462 ـ المقدم الركن / خالد بن محمد عبدالعزيز اليعيش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
463 ـ المقدم / بدر بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
464 ـ المقدم الركن / علي بن يحيى علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
465 ـ المقدم / بدر بن عبدالله عبدالعزيز العياف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
466 ـ المقدم / مصطفى بن مضحي محمد قبيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
467 ـ المقدم / عدنان بن سالم محمد العجيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
468 ـ المقدم الركن / مبارك بن عبدالرحمن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
469 ـ المقدم / مسفر بن خالد ناصر الشكرة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
470 ـ المقدم / رعد بن حمد محمد العبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
471 ـ المقدم / عبدالله بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
472 ـ المقدم / ملفي بن زبار عامر المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
473 ـ المقدم / عبدالله بن سحمي فواز السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
474 ـ المقدم / سعد بن ضويهر سعد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
475 ـ المقدم / محمد بن إبراهيم زيد العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
476 ـ المقدم / مسلط بن فلاح راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
477 ـ المقدم / إبراهيم بن رجاء عامر الحيزان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
478 ـ المقدم / سعيد بن جار الله سعيد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
479 ـ المقدم الركن / بندر بن محمد سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
480 ـ المقدم / صالح بن محمد صالح العرف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
481 ـ المقدم / مانع بن علي محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
482 ـ المقدم / إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم الفهيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
483 ـ المقدم / محمد بن عبدالله عبدالعزيز العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
484 ـ المقدم / معتز بن عبدالرحمن سعد المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
485 ـ المقدم البحري / محمد بن مسفر محمد آل الحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
486 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
487 ـ المقدم / حسن بن فهيد مفرح العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
488 ـ المقدم البحري الركن / ناصر بن عبيد ناصر الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
489 ـ المقدم البحري الركن / بندر بن حسن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
490 ـ المقدم / عبدالعزيز بن دخيل سليمان الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
491 ـ المقدم الركن / فهد بن مرزوق صالح العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
492 ـ المقدم الركن / بدر بن عبدالله عبدالكريم الدريبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
493 ـ المقدم الركن / خالد بن شجاع خالد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
494 ـ المقدم الطيار / صالح بن عبدالله حجاج العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
495 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
496 ـ المقدم / متعب بن فهد عبدالرحمن العبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
497 ـ المقدم / عيد بن عبدالله محمد اللبدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
498 ـ المقدم البحري الركن / حمود بن علي حسن الصحبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
499 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
500 ـ المقدم / بدر بن إبراهيم فهد الباهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
501 ـ المقدم / عمر بن عبدالعزيز عبدالله الزومان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
502 ـ المقدم الفني / غانم بن ناصر سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
503 ـ المقدم / محمد بن فائز محمد الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
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