عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمر ملكي بشأن القوات السعودية في اليمن

1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليطي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلوخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردوس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواشز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنهل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشريف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محيا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبور وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحيز وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

233 ـ العميد الركن / فهد بن دهام ناصر المرخان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

234 ـ الموظف م 14 / عبدالرحمن بن سليمان محمد العلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

235 ـ الموظف م 14 / مساعد بن محمد حمد المزيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

236 ـ العقيد الطيار الركن / زايد بن شاهر زايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

237 ـ العقيد الركن / سعد بن عجمي سحلي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

238 ـ العقيد الركن / سطام بن سرور محمد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

239 ـ العقيد الركن / ماجد بن عايض هزاع العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

240 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن علي يحيى العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

241 ـ العقيد الركن / عبيد بن ثنيان مشرع البقمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

242 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مريط هادي آل بريك وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

243 ـ العقيد الركن / عبدالإله بن إبراهيم عبدالعزيز بن غدير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

244 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

245 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعيد الشبيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

246 ـ العقيد الفني الركن / صالح بن عبدالله صالح القنيعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

247 ـ العقيد الفني الركن / حسين بن علي غثيث العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

285 ـ العقيد الركن / غانم بن ناصر عبدالرحمن اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

286 ـ العقيد الركن / علي بن عبدالله قمشع القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

287 ـ العقيد الركن / علي بن لاحق علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

288 ـ العقيد / بسام بن عبيد الدفين السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

289 ـ العقيد الركن / نائف بن غازي فراج العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

290 ـ العقيد الركن / نايف بن عطا الله فهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

291 ـ العقيد الركن / بندر بن سعيد عوده المحمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

292 ـ العقيد الركن / منصور بن محمد صالح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

293 ـ العقيد الركن / زايد بن عبدالرحمن سعيد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

294 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالرحمن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

295 ـ العقيد الركن / عبدالله بن سعيد مصلح الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

296 ـ العقيد المهندس الركن/ هاشم بن عالي بن مقيبل الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

297 ـ العقيد الطيار الركن / خالد بن عبدالله محمد العريعر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

298 ـ العقيد الركن / محسن بن حميد عبدالرحمن السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

299 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن فهد العسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

300 ـ العقيد الركن / زاهي بن سعيد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

301 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله علي القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

302 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد مقبل الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

303 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله عوضه آل حيدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

304 ـ العقيد / عبدالرحمن بن محمد إبراهيم العقيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

305 ـ العقيد الركن / عبدالسلام بن فهد عبدالله الخريجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

306 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعود بن طالب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

307 ـ العقيد الركن / محمد بن سعد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

308 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن سعد حمد السنيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

309 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن علي سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

310 ـ العقيد الركن / يحيى بن ظافر حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

311 ـ العقيد الركن / ظافر بن رافع حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

312 ـ العقيد / عبدالله بن عبدالعزيز سليمان البريه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

313 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالله العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

314 ـ العقيد الركن / عبدالله بن ناصر عبدالله المسعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

315 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالله سفر الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

316 ـ العقيد الركن / منيف بن مقبل عبيد الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

317 ـ العقيد الركن / عبدالله بن علي سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

318 ـ العقيد الركن / حمد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

319 ـ العقيد الركن / أحمد بن راشد نعمي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

320 ـ العقيد / خالد بن راشد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

321 ـ العقيد / فالح بن فراج فالح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

322 ـ العقيد البحري / عبدالله بن محمد زيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

323 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالعزيز عبدالله الموينع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

324 ـ العقيد الركن / بسام بن عبدالعزيز خميس الجابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

325 ـ العقيد / عبدالله بن سليمان محمد اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

326 ـ العقيد الطيار الركن / تركي بن صالح رداد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

327 ـ العقيد المهندس الركن / سعيد بن حامد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

328 ـ العقيد الطيران ركن / أحمد بن إبراهيم موسى العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

329 ـ العقيد الطيار / عبيدالله بن عقيل عبدالهادي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

330 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن محمد صلهام الضويحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

331 ـ العقيد / أحمد بن صالح محمد الدقاق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

332 ـ العقيد / عبدالعزيز بن عبدالله محسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

333 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالله الحقباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

334 ـ العقيد الركن / محمد بن سعود عبدالعزيز السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

335 ـ العقيد الركن / عبدالمحسن بن سعد محيسن المحيسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

336 ـ العقيد / فرحان بن مساعد زيدان النومسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

337 ـ العقيد / سالم بن عيد عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

338 ـ العقيد / سلطان بن عبدالرحمن سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

339 ـ العقيد الركن / خالد بن صالح سعد العثمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

340 ـ العقيد الطيار الركن / كعب بن سعيد محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

341 ـ العقيد الركن / سعيد بن سعد علي الرساسمة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

342 ـ العقيد الركن / تركي بن محمد إبراهيم بن دحام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

343 ـ العقيد الركن / سعد بن سعيد عوضه الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

344 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالعزيز عبدالله المطرد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

345 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالله الخريب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

346 ـ العقيد الركن / ملحم بن شنار ملحم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

347 ـ العقيد الركن / علي بن محمد عبدالله آل فواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

348 ـ العقيد الركن / محمد بن حوفان سعد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

349 ـ العقيد الركن / صالح بن محمد صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

350 ـ العقيد الركن / عبدالله بن خلف مفرح الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

351 ـ العقيد الركن / عبدالله بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

352 ـ العقيد الركن / خالد بن ذياب حمود الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

353 ـ العقيد / يوسف بن محمد سليمان الدهاسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

354 ـ العقيد البحري الركن / خيران بن عبدالله مفلح الرشيدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

355 ـ العقيد البحري / أحمد بن عبدالعزيز عواض الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

356 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن متعب مزيد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

357 ـ العقيد البحري الركن / عثمان بن عقاب أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

358 ـ العقيد البحري الركن / أيمن بن حسن حسن العبادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

359 ـ العقيد البحري الركن / رشيد بن راشد مريشيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

360 ـ العقيد البحري / سعد بن علي محمد السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

361 ـ العقيد البحري الركن / أحمد بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

362 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن رميزان هديف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

363 ـ العقيد الركن / معلوي بن حسن منيف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

364 ـ العقيد الركن / نواف بن خالد عبيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

365 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مسمار دهيم السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

366 ـ العقيد الركن / فايز بن عبدالله سعد الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

367 ـ العقيد الركن / أيمن بن راشد محمد التميمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

368 ـ العقيد الركن / تركي بن علي شجاع الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

369 ـ العقيد المهندس / محمد إبراهيم عبدالعزيز الهملان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

370 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن عبدالعزيز ناصر الناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

371 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن سعد محمد الشافي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

372 ـ العقيد المهندس / علي بن إبراهيم عبدالله مفتاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

373 ـ العقيد البحري الركن / سعد بن محمد سعد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

374 ـ العقيد البحري الركن/ سليمان بن شخير سليمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

375 ـ العقيد الركن / خالد بن مطلق بداح الهاجري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

376 ـ العقيد المهندس الركن / خالد بن علي سعيد زندان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

377 ـ العقيد المهندس / محمد بن يحيى أحمد آل بدوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

378 ـ العقيد المهندس / أحمد بن عبدالله أحمد دريهم وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

379 ـ العقيد المهندس / عبدالله بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

380 ـ العقيد المهندس / منصور بن علي عبده الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

381 ـ العقيد المهندس / بدر بن عبدالله إبراهيم السليمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

382 ـ العقيد المهندس / وائل بن سعد حمد الرميح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

383 ـ العقيد / عبدالله بن فهد سبيل الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

384 ـ العقيد / سعيد بن عائض سعيد الأحمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

385 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن علي حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

386 ـ العقيد الركن / عباس بن زيد عباس الدعجاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

387 ـ العقيد الركن / ظافر بن سعد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

388 ـ العقيد الطيار الركن / محمد بن عيد عبدالله السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

389 ـ العقيد الركن / حمود بن يحيى عبدالله شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

390 ـ العقيد الركن / مساعد بن علي عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

391 ـ العقيد الركن / شجاع بن سالم راجي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

392 ـ العقيد الركن / أحمد بن سعد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

393 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالرحمن محمد الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

394 ـ العقيد الركن / مشخص بن ذعار محمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

395 ـ العقيد الطبيب / محمد بن عبدالعزيز بدر الدويش وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

396 ـ العقيد الطبيب / محمد بن احمد عبدالله السفياني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

397 ـ العقيد الطبيب / فهد بن خميس أحمد العمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

398 ـ العقيد الطبيب / بندر بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

399 ـ العقيد الركن / بندر بن غازي مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

400 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد ناصر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

401 ـ العقيد الركن / علي بن مسفر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

402 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن مريح محمد ال شريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

403 ـ العقيد البحري / محمد بن حمود شافي عنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

404 ـ العقيد الركن / بندر بن معيض حسين الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

405 ـ العقيد الركن / هزاع بن ناصر فاهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

406 ـ العقيد الركن / سعد بن مرزوق سعد الغوازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

407 ـ العقيد البحري الركن / يونس بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

408 ـ العقيد الركن / سلطان بن عايض عبدالعالي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

409 ـ العقيد الركن / عليان بن حمود مفرح الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

410 ـ العقيد الركن / حمود بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

411 ـ العقيد الركن / بدر بن منيف غميض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

412 ـ العقيد الركن / حسن بن فراج عبدالله الجبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

413 ـ العقيد الركن / محمد بن شبيب حجاب الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

414 ـ العقيد الركن / فواز بن عبيد مسلم العصيمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

415 ـ العقيد الركن / عبدالله بن احمد يحيى الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

416 ـ العقيد الركن / شالح بن فلاح شالح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

417 ـ العقيد الركن / محمد بن فائز عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

418 ـ العقيد الركن / منيف بن عبدالله عواد ابن لغيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

419 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله السعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

420 ـ العقيد الركن / ناصر بن شنيف بجاش العجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

421 ـ العقيد الركن / وليد بن معلا حميد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

422 ـ العقيد الركن / مشبب بن معتق مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

423 ـ العقيد الركن / سلطان بن صالح محسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

424 ـ العقيد البحري الركن / طلال بن حميدي جباره الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

425 ـ الموظف م 13 / محمد بن خليفة فهد الحصان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

426 ـ الموظف م 13 / خالد بن إبراهيم فيحان العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

427 ـ الموظف م 13 / صالح بن محمد صالح الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

428 ـ المقدم / تركي بن عبدالعالي مشعان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

429 ـ المقدم / خالد بن عبدالله عبدالعزيز بن دايل وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

430 ـ المقدم / بدر بن عبدالرحمن محمد الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

431 ـ المقدم / ماجد بن مهدي محمد العبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

432 ـ المقدم الركن / حسين بن علي بلقاسم البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

433 ـ المقدم / معدي بن عبدالله شيبان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

434 ـ المقدم الركن / تركي بن محمد حمود الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

435 ـ المقدم الركن / سعد بن عايض فهد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

436 ـ المقدم / علي بن يحيى عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

437 ـ المقدم / فواز بن رجا ناصح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

438 ـ المقدم / حمد بن حمود مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

439 ـ المقدم / ناصر بن محمد منصور السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

440 ـ المقدم / سعيد بن عبدالله سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

441 ـ المقدم الركن / صالح بن عبدالرحمن ناصر الحماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

442 ـ المقدم / فهد بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

443 ـ المقدم / محمد بن عبيد ضيدان أبوثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

444 ـ المقدم / البحري الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن بن قاسم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

445 ـ المقدم/ الفني الركن / ناصر بن عمير مرزوق الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

446 ـ المقدم/ المهندس الركن / نايف بن نجاء ضاوي المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

447 ـ المقدم / عبدالهادي بن عيد محمد القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

448 ـ المقدم / خالد بن ناصر عبدالله العيفان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

449 ـ المقدم الركن / خالد بن راجح مخلد الشمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

450 ـ المقدم الركن / علوش بن ربيع عوض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

451 ـ المقدم الطيار الركن / مشعل بن عبدالعزيز محمد الزكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

452 ـ المقدم / مازن بن منصور علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

453 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن فهد عواض الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

454 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن مجري عبدالرحمن المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

455 ـ المقدم الركن / هادي بن فهد دخيل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

456 ـ المقدم المهندس / سعد بن محمد سعيد آل سلومي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

457 ـ المقدم الركن / سعيد بن عبدالله أحمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

458 ـ المقدم الركن / منصور بن غثيان سحيمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

459 ـ المقدم الركن / غالب بن ثواب سلطان السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

460 ـ المقدم / عبدالإله بن عبدالله غرسان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

461 ـ المقدم / تركي بن سعيد عتيق الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

462 ـ المقدم الركن / خالد بن محمد عبدالعزيز اليعيش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

463 ـ المقدم / بدر بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

464 ـ المقدم الركن / علي بن يحيى علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

465 ـ المقدم / بدر بن عبدالله عبدالعزيز العياف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

466 ـ المقدم / مصطفى بن مضحي محمد قبيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

467 ـ المقدم / عدنان بن سالم محمد العجيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

468 ـ المقدم الركن / مبارك بن عبدالرحمن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

469 ـ المقدم / مسفر بن خالد ناصر الشكرة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

470 ـ المقدم / رعد بن حمد محمد العبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

471 ـ المقدم / عبدالله بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

472 ـ المقدم / ملفي بن زبار عامر المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

473 ـ المقدم / عبدالله بن سحمي فواز السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

474 ـ المقدم / سعد بن ضويهر سعد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

475 ـ المقدم / محمد بن إبراهيم زيد العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

476 ـ المقدم / مسلط بن فلاح راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

477 ـ المقدم / إبراهيم بن رجاء عامر الحيزان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

478 ـ المقدم / سعيد بن جار الله سعيد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

479 ـ المقدم الركن / بندر بن محمد سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

480 ـ المقدم / صالح بن محمد صالح العرف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

481 ـ المقدم / مانع بن علي محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

482 ـ المقدم / إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم الفهيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

483 ـ المقدم / محمد بن عبدالله عبدالعزيز العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

484 ـ المقدم / معتز بن عبدالرحمن سعد المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

485 ـ المقدم البحري / محمد بن مسفر محمد آل الحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

486 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

487 ـ المقدم / حسن بن فهيد مفرح العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

488 ـ المقدم البحري الركن / ناصر بن عبيد ناصر الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

489 ـ المقدم البحري الركن / بندر بن حسن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

490 ـ المقدم / عبدالعزيز بن دخيل سليمان الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

491 ـ المقدم الركن / فهد بن مرزوق صالح العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

492 ـ المقدم الركن / بدر بن عبدالله عبدالكريم الدريبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

493 ـ المقدم الركن / خالد بن شجاع خالد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

494 ـ المقدم الطيار / صالح بن عبدالله حجاج العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

495 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

496 ـ المقدم / متعب بن فهد عبدالرحمن العبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

497 ـ المقدم / عيد بن عبدالله محمد اللبدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

498 ـ المقدم البحري الركن / حمود بن علي حسن الصحبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

499 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

500 ـ المقدم / بدر بن إبراهيم فهد الباهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

501 ـ المقدم / عمر بن عبدالعزيز عبدالله الزومان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

502 ـ المقدم الفني / غانم بن ناصر سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة