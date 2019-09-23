تركيا: نهاية العدالة والتنمية اقتربت

شهدت تركيا مرحلة جديدة، سيُقضى فيها على تفرد حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسلطة، حسبما ذكر نائب رئيس حزب الخير التركي، كوراي آيدن.

وأكد كوراي آيدن، الذي يعتبر أحد الرموز الأساسية في تشكيل تحالف الأمة بين حزبي الخير، والشعب الجمهوري، أن مرحلة جديدة بدأت في السياسة التركية، قائلاً: "انهارت أسطورة الفوز الدائم لحزب العدالة والتنمية. وصل الحزب لنهاية طريقه"، وفق صحيفة "زمان" التركية اليوم الأحد.

وقال كوراي آيدن: "تغير قدر تركيا اليوم. بدأت مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هي مرحلة القضاء على الكيان القائم على الرعب والتخويف".

وأضاف، "نحن أمام نظام متخبط لا يعرف ماذا يفعل".