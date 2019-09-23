ضبط 5 أشخاص نصبوا على أهالي كفر صقر في بيع بطاقات علاجية





وفي حالة عدم شراء المواطنين منهم يتم إيهامهم بتحصيل غرامات عليهم، وأن الشركة تابعة للدولة والتأمين الصحي، توصلت التحريات لقيام المتهمين بالنصب علي الأهالي، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض علي 5 أشخاص لقيامهم بالنصب علي عدد من الأهالي بدائرة المركز وبيع بطاقات علاجية بأسماء أطباء منسوب للتأمين الصحي، وبالعرض علي نيابة كفر صقر العامة، قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.وتبين قيام المتهمون ببيع بطاقات علاجية بأسماء أطباء مقابل 60 جنيه للبطافة، وفي حالة عدم شراء المواطنين منهم يتم إيهامهم بتحصيل غرامات عليهم، وأن الشركة تابعة للدولة والتأمين الصحي، توصلت التحريات لقيام المتهمين بالنصب علي الأهالي، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة كفر صقر، من عدد من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالنصب عليهم وبيع بطاقات علاجية منسوبة للتأمين الصحي بالشرقية، وتهديدهم في حالة عدام شرائها سوف يتم فرض رسوم وغرامات عليهم من قبل الدولة.وتبين قيام المتهمين بالنصب عليهم وبيع بطاقات علاجية منسوبة للتأمين الصحي بالشرقية، وتهديدهم في حالة عدام شرائها سوف يتم فرض رسوم وغرامات عليهم من قبل الدولة.تم تشكل فريق بحث جنائي، قاده الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث كفر صقر، وضم معاونيه منهم النقيب محمد توفيق، معاون المركز، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، وبإشراف العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، وتبين من تحريات فريق البحث قيام كل من " حسن ح ح" 24 سنة مقيم الصالحية الجديد و"عبد الرحمن د ص" 25 سنة مقيم كفر صقر، و"أحمد م ع" 20 سنة مقيم كفر صقر، و"علاء إ ال " 20 سنة مقيم كفر صقر، بالعمل في شركة تحت اسم "ن ال" للدعاية الطبيبة مديرها" وليد س ج" 38 سنة، ببيع بطاقات علاجية بأسماء أطباء مقابل 60 جنيه للبطافة.