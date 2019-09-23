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مقتل 7 أطفال جراء انهيار مدرسة في العاصمة الكينية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
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مقتل 7 أطفال جراء انهيار مدرسة في العاصمة الكينية
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ترجمة منار طارق
 
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انهارت مدرسة في العاصمة الكينية صباح الاثنين، في حوالي الساعة 7:30 صباحًا، وقال مسؤولون انه قتل سبعة أطفال على الأقل.

تجمع الاهالي في مسرح مدرسة ذي بريفيش تالينت في نيروبي. كما تجمع مئات الأشخاص أثناء قيام عمال الطوارئ برفع الأنقاض. لم يكن واضحا ما إذا كان هناك أي شخص محاصرا تحتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة سايروس أوغونا إنه تم نقل 57 طالبًا إلى المستشفى. ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى.

يتم تنسيق المباني بشكل سيء في بعض المجتمعات الكينية سريعة النمو. وقال مايكل أوتينو، أحد السكان المحليين: "كان الأطفال هنا يهربون ويبكون".

و اوضح مسؤولون إن هناك أكثر من 800 طالب مسجلون في المدرسة.
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