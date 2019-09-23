أزمة مدوية تهدد مستقبل نادي اتحاد جدة.. والذعر يسيطر على الجماهير

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فجر رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، مفاجآة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أكد أن هناك إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي من قبل مدرب الهلال السابق، الكرواتي سلافين بيليتش يطالب النادي بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك بعد إقالته من منصبه قبل إنتهاء عقده.



وتحدث أنمار الحائلي مع برنامج الكورة مع وليد، وقال أن النادي الأن في أزمة كبرى بسبب قضية المدرب الكرواتي بيليتش، ومشددًا على كون الإدارة تحاول إخراج مخرج لتلك الأزمة في أسرع وقت ممكن.



وفي سياق آخر، تحدث رئيس نادي اتحاد جدة، عن كون الفريق سيقوم بتسجيل اللاعب البرازيلي، جوناس، في قائمة النادي في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وهذا على الرغم من وضع اللاعب في قائمة الاستثمار في هذا التوقيت.



ويذكر أن نادي الاتحاد السعودي قد تراجعت نتائجه بصورة ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما خسر الفريق أمام الهلال السعودي مبارتين في ظرف 5 أيام فقط، حيث كانت المباراة الأولى في إياب دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، وخسرها الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ليودع اتحاد جدة البطولة من الباب الضيق، وبعدها بأيام قليلة، خسر نادي اتحاد جدة من جديد أمام الهلال، ولكن هذه المرة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الاتحاد في مدينة جدة بنتيجة 3-1 كذلك.





