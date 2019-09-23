جولة تفقدية لعميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس

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أجرت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس،جولة تفقدية للوقوف على اللمسات النهائية قبيل انطلاق مراسم حفل افتتاح قسم اللغة البرتغالية، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسفيرة البرتغالية، مادلينا فيشر.



وأكدت "رشاد" أن التجهيزات التي طلبتها السفارة البرتغالية في قاعة التدريس المخصصة للقسم، والتأكد من انتهاء تجهيزاته وتزويده بالإنترنت والوسائل التعليمية الحديثة، مشيرة إلى أن تفعيل قسم اللغة البرتغالية يأتي تكليلا لمجهودات الجانبين المصري والبرتغالي، حيث تكون كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد "كامويش" بجامعة "بورتو" ممثلا عن الحكومة البرتغالية ليصبح منارة ثقافية.



كما أشارت إلى أن الجامعة شهدت حفلا لاستقبال الطلاب في إطار كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامى الذي دشنته الجامعة مطلع العام الدراسي الحالي في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي في خلق مناخ مناسب للطلاب بعد دخولهم المرحلة الجامعية، وتعريفهم بالأنشطة المتنوعة التي توفرها الجامعة لهم، وتسهيل عملية دمجهم بالمجتمع الجامعي، وبداية ممارسة أنشطتهم بجانب دراستهم الأكاديمية وصقل خبراتهم الحياتية، وخلق صورة ذهنية تكون نواة تشكل شخصيتهم قبيل تخرجهم في سنوات قليلة إلى المجتمع محملين بالعلوم الآكاديمية، والخبرات الحياتية التي تؤهلهم ليصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع.



