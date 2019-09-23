كشف التضليل القطري التركي حول مظاهرات مصر

كشف مصادر إعلامية، حجم التضليل والكذب القطري التركي حول المظاهرات المناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية.

وقال الإعلامي ومدير عام صحيفة أنحاء الإلكترونية طراد الأسمر، في سلسلة تغريدات له بتويتر، "لتعرف حجم الكذب والتضليل .. شاهد كيف أغرقت الحسابات الوهمية هاشتاق : ميدان التحرير الآلاف منها أنشئت في نفس التاريخ 20 و 21 سبتمبر 2019م "تغريدات مباشرة" دون احتساب الرتويت" .. لافتاً إلى أنه شارك آلاف من الجزائر ، تركيا ، قطر، الكويت.. بقيادة الخلايا الإلكترونية للإخوان المفلسين".

ونشر الأسمر جزء من العينة مكون من 54 ألف تغريدة منها 28 ألف "تغريدة مباشر"، خلال يومي 20 و 21 سبتمبر على ملف اكسل، مضمنة الروابط لكل تغريدة، برقمها الفريد، وتاريخ إنشاء الحساب اضافة إلى بقية المعلومات .

وأكد الأسمر أن حسابات تنظيم داعش أسهمت بما نسبته 20% من تغريدات هاشتاق ميدان التحرير في 21 سبتمبر، وساعدت في رفعه للترند، للعلم داعش تمتلك مئات الالاف من الحساب بتواريخ قديمة وغالبا تستخدم "إيفت IFTTT" وهي خدمة بريطانية تستخدم في التغريد ودائما ما يلوذ بها الارهابيين.

انتقد وزير الخارجية سامح شكري، عدم مصداقية قناة الجزيرة القطرية فيما تبثه من أحداث عن مصر ونقل معلومات مغلوطة والسعي المستمر لنشر الفوضى.

وأكد شكري، في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت عن تواصله مع بعض وسائل الإعلام العربية للردّ على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية حول التظاهرات في مصر، ونقل ما يحدث على أرض الواقع فعلياً.

وقال شكري ، إن دعاوى التظاهر لا تلقى أي استجابة على المستوى الداخلي، معتبراً أن تلك الدعاوى "تعبير عن الحقد الدفين تجاه مصر، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة".

كما كشف وزير الخارجية شكري عن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجتمع مع الشركات الأمريكية الكبرى المستثمرة في مصر، والشركات التي لديها الرغبة في الاستثمار في مصر والتي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية.