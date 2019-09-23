ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري و100 جرام هيروين بكفر صقر





ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم، القبض علي عنصر إجرامي، لحيازته مخدر الهيروين وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض علي نيابة كفر صقر العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.تم ضبط المتهم وبحوزته مخدر الهيروين وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض علي نيابة كفر صقر العامة، قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث كفر صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، من ضبط" السيد ص إ" 34 سنة مقيم أبو الشقوق، لحيازته 45 تذكرة هيروين تزن 100 جرام، ومبغ مالي وفرد خرطوش، وتبين أن له كارت معلومات، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر 16160 جنايات المركز كفر صقر لسنة 2019.وتبين حيازة المتهم 45 تذكرة هيروين تزن 100 جرام، ومبغ مالي وفرد خرطوش، وتبين أن له كارت معلومات، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر 16160 جنايات المركز كفر صقر لسنة 2019.يُشار إلى أن المخدرات تتسبب في مشاكل صحية متعددة قد تنتهي بالوفاة، ورغم أن كثير من الأشخاص يعلمون ذلك إلا أن البعض يميلون إلى تجربتها للحصول على السعادة التي تسببها في البداية، فعند استنشاق الفرد بودرة الكوكايين أو الهيروين لأول مرة يشعر بانتعاش شديد وسعادة غير مبررة بسبب دخول مخدر خارجي مع المخدر الطبيعي الذي يفرزه المخ، إذ يوجد به موصلات عصبية تسمى أندروفين مسئولة عن تخدير أي ألم يشعر به الشخص، كاصطدامه في حائط ففي البداية يشعر الشخص بألم شديد، ويتلاشى بعد 5 دقائق بسبب إفراز الاندروفين.ويتحول الاستنشاق لإدمان، حيث أنه لكي يحصل الشخص على السعادة الغامرة التي شعر بها أول مرة يحاول مرة أخرى، وثالثة، ورابعة ولكن في كل مرة لا يكون تأثيرها كالمرة الأولى، وبعد المرة الخامسة يتحول الشخص لمدمن ويحتاج لاستنشاق بودرة الكوكايين أو الهيروين كعلاج وليس للاستمتاع، لأن المخ يتوقف تماما عن إفراز هرمون الاندروفين الطبيعي ويعتمد على المخدر الخارجي الذي يحصل عليه.