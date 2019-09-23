7 أخطاء يجب تجنبها للعيش حياة سعيدة



2- الاستثمار بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته: ستحصل على مدار حياتك على أكثر من فرصة للحصول على عائد كبير على الأموال التي تستثمرها. يمكن أن تكون بعض هذه الفرص خدعًا، والطريقة الوحيدة للحفاظ على أمانك هي عدم الاستثمار أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.



3- الزواج من شخص لا يعجبك حقًا: تحت الضغط الذي يتعرض له الناس من المجتمع، يبدأون في الارتباط بأشخاص لا يحبونهم فقط لعدم البقاء وحيدين. يمكنك تغيير سيارتك إذا كنت لا تحبها حتى لو استغرق الأمر سنوات ولكن تغيير الزوج يمكن أن يدمر حياتك أحيانًا. لا تتزوج قبل أن تعرف ما تريد بالضبط.



4- قلة الفهم الذاتي: أنت تعرف كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والسيارات ولكنك لا تعرف ما يجب فعله عندما يتأرجح مزاجك أو يزداد سوءًا. الحصول على مزيد من فهم الذات هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعدك على العيش حياة سعيدة لأنك سوف تكون قادرا على معرفة ما يهمك حقا.



5- عدم إجراء بحث عن الله الدين: هل هناك إله؟ هل الأديان صحيحة؟ هل هناك طريق واحد للخلاص؟ هل لديك أي دليل قوي لدعم معتقداتك الحالية؟ الإجابة على أي من هذه الأسئلة بشكل غير صحيح قد تدمر حياتك وهذا هو السبب في أنك يجب أن تقضي شهورًا إن لم تكن سنوات لتكتشف إجاباتك.



6- التخلي عن أحلامك: قد لا يكون القتال من أجل ما تؤمن به سهلًا ويمكن أن يجلب لك الكثير من التوتر، لكن سوف يجلب لك الاستسلام الألم والندم والحزن والاكتئاب. استمر في القتال من أجل ما تؤمن به، وإذا حصلت عليه، فستعيش حياة سعيدة بينما إذا لم تفعل، فستموت محاربًا.



7- عدم اكتشاف شغفك: لا شيء يمكن أن يجعل حياتك سيئة اكثر من فعل شيء لا تحبه كل يوم. معظم الناس لا يتابعون شغفهم لأنهم لا يمنحون أنفسهم أبدًا الفرصة لمعرفة ما يحبونه حقًا. ابحث عن شغفك وتابعه، لن تعيش حياة سعيدة فحسب، بل ستكون شخصًا ناجحًا



• ماذا لو فعلت بعض هذه الأخطاء؟

من الطبيعي ارتكاب بعض أو حتى كل هذه الأخطاء. كل ما عليك هو البدء الآن ونسيان ماضيك وفي غضون سنوات قليلة ستجد أن حياتك قد تحسنت كثيرًا.



حتى إذا كان عمرك 60 عامًا، فلا يزال لديك الفرصة البدء من جديد. لا تحتاج لأكثر من بضع سنوات لتغيير حياتك وتجعلها مزدهرة. عندما تصبح سعيدًا، سوف تنسى الوقت الذي تهدره وستستمتع بحياتك حتى نهايتها.



يمكن أن يكون الندم في بعض الأحيان عاطفة لا تطاق. عندما تدرك أنه كان بإمكانك القيام بشيء مختلف لتحسين حياتك فقد تشعر بالاسف.أفضل طريقة للتغلب على الندم هو تجنبه من البداية، بالتعرف على أهم الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في حياتهم، يمكنك تجنبها والعيش حياة أكثر سعادة.• أهم الأخطاء التي يجب تجنبها في الحياةفيما يلي أهم الأخطاء التي يجب عليك تجنبها حتى تعيش حياة سعيدة:1- السير مع القطيع: بمجرد أن تكبر بدرجة كافية لاتخاذ قراراتك الخاصة، ستجد كل شخص يضغط عليك للسير مع الحشد. تحت هذا الضغط، يخشى الكثير من الناس أن يتحركوا بمفردهم في طريق مختلف، ثم يلتزمون بالحشد فقط وينتهي بهم الأمر إلى البؤس.