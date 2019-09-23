دائرة السياحة بدبي تتفق مع غرفة الاسكندرية التجارية على دعم "الطيران الشارتر" بين البلدين





استقبال حافل لوفد غرفة الاسكندرية التجارية الذي يزور دبي حاليا لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك برئاسة حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بالاسكندرية ويضم ممثلين عن ٢٧ شركة سياحة مصرية.





ومن جانبه قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الاسكندرية التجارية ورئيس الوفد ان الوفد لاقي ترحيبا كبيرا من الأشقاء في دبي وعلى رأسهم سعيد هلال المري مدير دائرة السياحة والتسوق بدبي وتم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات في اليوم الاول للزيارة التي تستمر حتى الاربعاء القادم ومنها لقاءات مع دائرة السياحة والتسوق وتم ايضا قام كل من طيران الإمارات وفلاي دبي بعمل لقاء تعريفي بنشاطهما وايضا تم عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية ونظرائهم في دبي بهدف عقد شراكات وتعاون مع الجانبين.





واكد الحلو انه عقد لقاء مع عبد الله يوسف مدير العلاقات الخارجية بدائرة السياحة والتسوق بدبي وتم الاتفاق على دعم دائرة السياحة والتسوق لرحلات الطيران الشارتر بين مصر ودبي ماديا وتم الاتفاق على تسيير رحلات شارتر بين البلدين ويجري حاليا وضع خطة لمدة ٦ شهور لهذا الهدف وكذلك توفير الدعم للشركات المصرية في صورة حوافز لها.





وأضاف حسام الحلو ان العمل برحلات الشارتر سيكون متاح لكل الشركات المصرية وسيتم عقد مؤتمر بحضور جميع الشركات قريبا في مصر لشرح التفاصيل وكيفية الاشتراك في رحلات الشارتر والاستفادة منها.





وذكر حسام الحلو انه تم الاتفاق مع سياحة دلي على رحلة ثانية للشركات السياحية المصرية تضم ممثلين عن ٥٠ شركة لزيارة دلي فبراير ٢٠٢٠ بهدف دعم جسور التواصل والعمل المشترك بين مصر ودبي.





يذكر ان الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل كانت قد أعدت وفدا من شعبة السياحة والطيران يضم ممثلين عن ٢٧ شركة برئاسة حسام الخلو لزيارة دبي في الفترة من ٢١ الى ٢٥ سبتمبر الجاري.