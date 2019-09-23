استقرار في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين في أسواق محافظة قنا

أسعار الخضراوات:



شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيه، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



في حين بلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



أسعار الفواكة:



شهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الثبات، حيث وصل سعر الجوافة من 7 ونصف الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيه، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 25 جنيهًا.



تعرف على درجات الحرارة



تشهد محافظة قنا اليوم الاثنين، انخفاضًا في درجة الحرارة المتوقعة اليوم، والتي تصل الى 37 درجة الكبرى، و25 درجة الصغرى، حيث تشهد طقس حار نهارًا لطيف ليلًا.



ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 23 32



شبين الكوم 22 32



طنطا 23 31



دمنهور 24 31



الإسكندرية 24 29



بلطيم 24 29



مطروح 23 28



بورسعيد 24 30



دمياط 24 29



الزقازيق 23 32



الإسماعيلية 22 32



السويس 23 32



العريش 20 31



شرم الشيخ 27 35



الغردقة 25 35



مرسى علم 26 34



الفيوم 23 33



بني سويف 23 33



المنيا 22 34



أسيوط 21 34



سوهاج 24 35



قنا 25 37



الأقصر 25 38



أسوان 26 39



رصدت بوابة الفجر اليوم الاثنين، أسعار الفاكهة والخضراوات، في أسواق محافظة قنا، ثباتًا في الأسعار، طوال أيام هذا الأسبوع، في إطار الخدمة الإخبارية، في إطار تطوير خدمتها الإخبارية، للتعرف على الأسعار في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة قنا.