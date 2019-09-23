تعرف على درجات الحرارة في محافظة قنا اليوم الإثنين

أول أيام الخريف:





القاهرة 23 32



شبين الكوم 22 32



طنطا 23 31



دمنهور 24 31



الإسكندرية 24 29



بلطيم 24 29



مطروح 23 28



بورسعيد 24 30



دمياط 24 29



الزقازيق 23 32



الإسماعيلية 22 32



السويس 23 32



العريش 20 31



شرم الشيخ 27 35



الغردقة 25 35



مرسى علم 26 34



الفيوم 23 33



بني سويف 23 33



المنيا 22 34



أسيوط 21 34



سوهاج 24 35



قنا 25 37



الأقصر 25 38



أسوان 26 39



تشهد محافظة قنا اليوم الاثنين، انخفاضًا في درجة الحرارة المتوقعة، والتي تصل الى 37 درجة الكبرى، و25 درجة الصغرى، حيث تشهد طقس حار نهارًا لطيف ليلًا.ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن أول أيام فصل الخريف بدأ مناخيًا بالأمس 21 من سبتمبر، لكن واقعيًا الخريف بدأ من 10 أيام، وهذا واضح من انخفاض درجة الحرارة، وسقوط بعض الأمطار على السواحل شمالية.وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فصل الخريف ينتابه حالة من عدم الاستقرار التي تتمثل في سقوط الامطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، تتابع حالة الطقس أول بأول، وستحذر جميع الهيئات والمؤسسة في حال توقع سقوط الأمطار.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: