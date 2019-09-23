تقرير يكشف التاريخ الأسود لقناة الجزيرة في دعم الإرهاب

أكدت قناة "مباشر قطر"، في تقرير لها، أن قناة الجزيرة اعتمدت على الكذب المنهج للترويج للنظام القطرى، ومهاجمة خصومه السياسيين لكن مع توسع رقعة المقاطعة العربية والعزلة التى يعيشها نظام تميم بن حمد زادت الجزيرة من أكاذيبها بشكل مكثف.

على آثر هذه الأكاذيب خلقت الجزيرة وهماً لا يمت للواقع بصلة؟؟، حيث حاول النظام القطرى استخدامه من أجل خداع الداخل القطرى والرأى العام العالمة معولاً على الانتشار الواسع الذى تحظى به قناة الجزيرة.

ولفت التقرير إلى الأكاذيب التى روجتها الجزيرة جاءت فى المقام الأول لخدمة أجندة جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط ضمن مساعى استهداف المنطقة ولكن مع فشل هذه المحاولات فى عام 2012 نقل "تميم" هذه التجربة إلى اليمن وتونس والجزائر.





فيديوهات وصور مفبركة

وقد اعترفت قناة الجزيرة القطرية ببث الإخوان فيديوهات وصور مفبركة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام بمصر، وإثارة الفتنة والفوضى بالبلاد.

ويظهر في الفيديو، مذيعة قناة الجزيرة تقول على الهواء، إن مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكشتفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة ومن أبرزها الصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي.

وأشارت مذيعة قناة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.

هذا، وقامت القناة بالذهاب إلى المناطق التي قيل إنها شهدت مظاهرات ضد الدولة المصرية، وأثبتت أنها خالية من المظاهرات كما زعمت القناة القطرية، ومنها على سبيل المثال محافظة السويس.