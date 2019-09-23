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سيرجيو راموس هو الظهير الوسطي الوثائقي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:25 ص
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سيرجيو راموس هو الظهير الوسطي الوثائقي
راموس
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الفجر الرياضي
 
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يمكن أن تبدأ السلسلة الثانية من الفيلم الوثائقي سيرجيو راموس بمباراة ليلة الأحد في إشبيلية. هناك ، فاز ريال مدريد لوضع حد لأسبوع من الأزمة وفعلوا ذلك مع قائدهم يقود الطريق يدق قلبه بقوة. 

ليس من قبيل الصدفة أن ريال مدريد كافح في الخلف في باريس سان جيرمان عندما كان راموس في عداد المفقودين بسبب التعليق. ثم عاد وريال مدريد كانت صلبة. يمكن أن يلعب بشكل سيء أحيانًا ، لكنك تلاحظه دائمًا ، ولم يكن سيئًا في هذه اللعبة لأنه كان هائلاً.

ساعد وجوده رافائيل فاران على التحسن أيضًا راموس يقاتل حتى النهاية وهذا هو ريال مدريد. 

ليس من قبيل الصدفة أن ريال مدريد خسر مبارياته الخمس الماضية في دوري أبطال أوروبا والتي لم يلعب فيها راموس.

 لقد أمضى ليلة كبيرة ، ونوع الليل الذي تُكتب فيه المقالات وتُجمع هذه السلسلة الوثائقية إذا كنت ترغب في الفوز ، فستكون أقرب إذا كان راموس على الساحة. لم يغفر مشجعو إشبيلية راموس ، لكنهم يفضلون عدم اللعب ضده لأنهم يعرفونه.

إذا ذهب ريال مدريد طوال الطريق ، فإنهم يفعلون ذلك مع قائدهم. بقدر ما يتم تبجيل رقم 7 في ملعب سانتياغو بيرنابيو ، وكذلك القميص رقم 4.
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