سيرجيو راموس هو الظهير الوسطي الوثائقي
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:25 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يمكن أن تبدأ السلسلة الثانية من الفيلم الوثائقي سيرجيو راموس بمباراة ليلة الأحد في إشبيلية. هناك ، فاز ريال مدريد لوضع حد لأسبوع من الأزمة وفعلوا ذلك مع قائدهم يقود الطريق يدق قلبه بقوة.
ليس من قبيل الصدفة أن ريال مدريد كافح في الخلف في باريس سان جيرمان عندما كان راموس في عداد المفقودين بسبب التعليق. ثم عاد وريال مدريد كانت صلبة. يمكن أن يلعب بشكل سيء أحيانًا ، لكنك تلاحظه دائمًا ، ولم يكن سيئًا في هذه اللعبة لأنه كان هائلاً.
ساعد وجوده رافائيل فاران على التحسن أيضًا راموس يقاتل حتى النهاية وهذا هو ريال مدريد.
ليس من قبيل الصدفة أن ريال مدريد خسر مبارياته الخمس الماضية في دوري أبطال أوروبا والتي لم يلعب فيها راموس.
لقد أمضى ليلة كبيرة ، ونوع الليل الذي تُكتب فيه المقالات وتُجمع هذه السلسلة الوثائقية إذا كنت ترغب في الفوز ، فستكون أقرب إذا كان راموس على الساحة. لم يغفر مشجعو إشبيلية راموس ، لكنهم يفضلون عدم اللعب ضده لأنهم يعرفونه.
إذا ذهب ريال مدريد طوال الطريق ، فإنهم يفعلون ذلك مع قائدهم. بقدر ما يتم تبجيل رقم 7 في ملعب سانتياغو بيرنابيو ، وكذلك القميص رقم 4.
Advertisements
- ريفالدو: جماهير إشبيلية ستضع "راموس" تحت ضغط كبير.. وهذا هو توقعي لنتيجة المباراة
- تعليق ناري من سيرجيو راموس قبل ديربي مدريد
- مدافع توتنهام يتوعد: سأكرر ما فعله راموس مع محمد صلاح
- راموس يكشف عن وجهته القادمة بعد الرحيل من ريال مدريد
- مدرب إسباني: راموس عظيم منذ طفولته
- راموس يقود دفاع ريال مدريد في مواجهة المتصدر إشبيلية
- سيرجيو راموس يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد الفوز على إشبيلية
المزيد عن: راموستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر