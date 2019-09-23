تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين على بعض خطوط الهيئة.





سبب تأخيرات القطارات:





وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.





معدلات التأخيرات:





وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.

كما تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها مما أدي إلي تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:





منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة





ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.





وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قد اجري أمس بمرافقة الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وسفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك جولة تفقدية لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع للاطلاع على القدرات التصنيعية لـ"سيماف"، وتفقد خطوط الإنتاج المتطورة الموجودة فيه، وخطوات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.





شملت الجولة:





تفقد خطوط الإنتاج بدءا من ورشة تجميع عربات البضائع حيث يقوم مصنع سيماف بتصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع( 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة.) لصالح هيئة السكك الحديدية.

- نماذج من الكراسي والشبابيك الخاصة بالعربات المطورة والمميزة.





حيث تم الانتهاء من تصنيع 10 عربات بضائع سيتم توريدهم لهيئة السكك الحديدية و25 عربة بضائع أخرى سيتم استلامهم نهاية هذا الشهر على ان يتوالي استلام 25 عربة بضائع كل شهر لتلبية كافة الاحتياجات من عربات البضائع.





كما انه جاري تصنيع عربة نقل بضائع قلاب سيجرى عليها اختبارات ليتم التعاقد عليها من قبل هيئة السكك الحديدية بعد إجازتها فنيا.





والمطالبة بسرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب يتم تحسينهم بالمصنع، وذلك للإسهام في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.



