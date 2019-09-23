الولاء التام.. كيف يبني البدري حصون هيبته أمام غرور نجوم الفراعنة

أعلنت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع فيسبوك، أن الاتحاد أرسل رسميا استدعاء لخمسة محترفين في الخارج، وذلك قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، وذلك بالتنسيق مع «البدري».





وأفادت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللاعبين الخمسة هم؛ محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، محمود حسن تريزيجيه، محمد النني، وأحمد حجازي.





وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه بدأ اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.





وقال البدري في تصريحات صحفية ، إن مهمة تدريبه لمنتخب مصر شرف انتظره طويلا، موجها الشكر للجميع على هذه الثقة الكبيرة في تولي القيادة الفنية للفراعنة.





وأضاف مدرب الأهلي الاسبق: «تدريب المنتخب شرف كبير، وتواصلت مع المسئولين في اتحاد الكرة على تولي هذه المهمة، وأنا جاهز لقيادة الفراعنة في المباريات المقبلة، وسنعمل على تحقيق النجاحات في الفترة المقبلة».





يبدو أن البدري سيواجه أزمة النجوم سريعاً، حيث شهدت مصر خروجها أمام جنوب إفريقيا في كان 2019، والتي كانت تستضيفة القاهرة، بعد عدة ازمات مع نجوم المنتخب الوطني، وصلت إلي التحدث عبر السوشيال ميديا من النجم الأول للمنتخب محمد صلاح، ودعم كبير لقائدة أحمد المحمدي، للاعب عمرو وردة الذي استبعد من قبل الإتحاد المصري، بسبب سوء السلوك.





وسيكون المدير الفني الجديد للفراعنة علي موعد مع تصادم من نوع أخر، خاصة أن لاعبي مصر الدوليين، لن يعتادوا سريعاً علي طريقة البدري، والذي تخدث عنها المحللين، أنها "غير قابلة للنقاش".





البدري بدأ سريعاً للكشف عن عدم قبولة بأي تجاوز، وكسب ثقة البعض بصرامتة المعتادة، فكان عمرو وردة أول من يستيعدةن ليؤكد أن لا يوجد أحد فوق قانون البدري الذي حكم به الأهلي في الثلاث ولايات مختلفة.





ومن المتوقع أن تظهر العديد من الإستبعادات لنجوم اخرين، فالبدري شخصيتة لا تقبل الجدال، ولا يتناذل علي قرارتة وهذا ما كلفة الكثير في الأهلي، بصدامات جانبية مع نجوم الفريق، أخرجته عن تركيزة في العديد من المناسبات.





فهل يستمر البدري في شخصيتة الصارمة أمام هذا التحدي الذي سيحد نفسة أمام طينة نجوم عالمية كصلاح ونرزيجية والنني ام ان التجربة الجديدة تتطلب المرونة في التعامل للرجوع بهيبة المنتخب المصري مرة أخري.