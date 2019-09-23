الزمالك يودع أيمن طاهر عقب مواجهة الإتحاد السكندري

يخوض أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك، اليوم الإثنين، اخر مبارياتة مع الزمالك، بعد الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

وقال أحد مسئوولي نادى الزمالك أن لقاء الاتحاد السكندرى سيكون بمثابة الأخير له ضمن الجهاز الفنى للفريق الأبيض بعدما طالب مسئولى الأبيض، الصربى ميتشو، بضرورة وصول مدرب الحراس الجديد خلال الساعات القادمة لتسلم المهمة من أيمن طاهر عقب الانتهاء من لقاء زعيم الثغر حيث سينضم مدرب حراس الزمالك إلى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الجديد بقيادة حسام البدرى.





وفضل أيمن طاهر، الاستمرار مع الزمالك لحين وصول مدرب الحراس الجديد للفريق، وهو ما أشاد به مسئولى النادى الأبيض، حيث من المنتظر أن يقود مدرب الحراس الجديد المهمة فى التدريبات القادمة التى ستكون ضمن الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء المقرر إقامته يوم السبت القادم، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف فى السنغال.