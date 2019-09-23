مصطفى موسى: يجب حل الأحزاب التي جمدت نشاطها لأنها "خائن للوطن" (فيديو)



وشدد "مصطفى" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، على أن الأحزاب التي قامت بتجميد نشاطها "خائنة للوطن"، متسائلا: اختاروا الوقت ده للتجميد ليه؟؟" لافتا إلى أنهم يتعاونون مع الخارج، ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية لحل هذه الأحزاب لأنها تضر بالوطن، مشددًا: "مش هنجامل حد.. ولازم نبقى واقعيين".



من جانبه، قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن المعارضة لكي تكون حقيقية لابد وأن تكون معارضة وطنية، مشددا على أنه يتم إظهار الأخطاء بأسلوب مهذب، ويجب أن تكون المعارضة بناءة وتقدم حلولا للأخطاء التي ترى أنها أخطاء.



وتابع "أبو شقة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطني يؤسس لدولة وطنية حديثة، وهناك الكثير من المشروعات الجادة التي تحسن الاقتصاد المصري، وتم عمل أنفاق لربط سيناء بباقي البلاد، وحزب الوفد "المعارض" يعلن أنه يساند الرئيس في المشروعات التي تبني الدولة الوطنية الحديثة.



وشدد رئيس حزب الوفد على أن الحزب طوال تاريخه يصنف على أنه حزب معارض، ولكن المعارضة يجب أن تتبنى مصلحة الوطن، لافتا إلى أنهم يعدون مرشحون للانتخابات الرئاسية خلال السنوات المقبلة.





طالب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بإلغاء الأحزاب الدينية في مصر، موضحا أن عدد الأحزاب في مصر كثيرة، ومن الأفضل أن يكونوا 12 حزبا فقط، لافتا إلى أنه عندما يتحدث عن مصطلح "معارضة وطنية بناءة"، يحدث هذا إزعاج للآخرين، مشددا على أنهم يسعون لبناء هذه المعارضة.