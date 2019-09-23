قيادي إخواني يكشف تفاصيل وثيقة إخوانية هدفها استغلال "الغلابة"

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، إن بريطانيا أسست جماعة الإخوان المسلمين لاحتلال مصر نفسيا وفكريا بدلا من الاحتلال بالدبابات، أنهم يحاولون تصوير مصر على أنه لا يوجد بها شيء يستحق الاحترام، وأن المصريين لن يستفيدوا منها بشيء.





أضاف "ربيع"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن جماعة الإخوان ينتشر بينها "الكائن اللا منتمي"، والذي أقنعوه بالسلبيات، التي اختلقوها هم مثل الزيادة السكانية وكسر القانون، وغيرها، بالإضافة إلى محاولة شيطنة الرموز والقوات المسلحة وهو منهج لديهم.





وشدد القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان، على أنهم يقومون بتعظيم السلبيات وتحطيم المؤسسات لتفقد هيبة الدولة وتكون هناك فرصة للانفلات والفوضى، مشيرا إلى أنهم كان لديهم خطة قبل ظهور الفنان والمقاول الهارب محمد علي، لافتا إلى أنه كان هناك اجتماعا أعلن فيه أعضاء التنظيم "الجهاد المسلح" ضد الشعب المصري.





ولفت إلى أن التنظيم يعاني الآن من أزمة كبيرة لم يمر بها طوال تاريخه، وهي الصدام مع الشعب المصري، موضحا أنهم يسعون لوضع خطة ممنهجة لقتل الرئيس عبد الفتاح السيسي معنويا، مشددًا على أن هذا وفقا لوثيقة حصل عليها من داخل الجماعة بعد وفاة محمد مرسي مباشرة.





وكشف أن هذه الخطة تعتمد في الترويج الإعلامي لخطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والأسر الإخوانية، وطالبت عناصر الجماعة بعدم الاشتباك بشكل مباشر للحشد في المظاهرات، ولكن من خلال الـ"سوشيال ميديا"، ودعتهم إلى عمل حسابات وهمية للتهرب من رصد الأجهزة الأمنية.