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خبير اقتصادي: مصر نفذت أكثر من 9 آلاف مشروع خلال الفترة الماضية (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:54 ص
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خبير اقتصادي: مصر نفذت أكثر من 9 آلاف مشروع خلال الفترة الماضية (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن مصر تحقق نموا اقتصاديا يضعها في المركز الثالث عالميا في قائمة "الإيكونومست"، لافتا إلى أن مصر رقم 3 بعد الصين والهند، بينما تأتي تركيا في نهاية القائمة، حيث يتجه اقتصادها إلى الانكماش.

وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن وكالة "بلومبرج" نشرت تقرير أكدت فيه أن الجنيه المصري يحتل المرتبة الثانية في التحسن، بينما يأتي الريال القطري، والليرة التركية في قائمة العملات التي أدت أداءا سيئا، وهذا ما يفسر السعار التركي تجاه مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر أيضا لديها ربع احتياطي الغاز في منطقة شرق المتوسط، بينما لا يوجد لدى تركيا أي احتياطيات غاز في هذه المنطقة، وبدأت الاعتداء على حقوق دول أخرى مثل قبرص، وبالتالي لا يوجد شركة عالمية سوف تدخل للتنقيب لأنها ستكون مخالفة للقانون الدولي.

وأشار إلى أنه في حالة سقوط مصر، سوف تستولي تركيا على حقل ظهر بفرض الأمر الواقع، وسوف تذهب مواردنا الطبيعية إلى أيدي دولة معاديه، مشيرا إلى أن هناك أرقام مهولة من الغاز متوقع اكتشافها في المياة الإقليمية المصرية.

ولفت إلى أن مصر خلال الفترة الماضية نفذت أكثر من 9 آلاف مشروع، وفرت أكثر من 4 مليون فرصة عمل، مشددا على أن دور الحكومة هو توفيير فرص العمل وليس "توزيع الفلوس".
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