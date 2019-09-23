معتز بالله عبدالفتاح: السيسي يعالج أخطاء 3 رؤساء سابقين (فيديو)



وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يصحح أخطاء ثلاثة رؤساء سابقين، لافتا إلى أنه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت الدولة تقوم بكل شيء، وهذا أمر خاطئ، وفي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أطلق فكرة التحرر، ولكن "الموضوع قلب سيرك ومكانش عارف يحكم البلد"، أما في عهد الأسبق محمد حسني مبارك كان عهده به "سبهلله"، ولكن السيسي لا يكرر أخطاء هؤلاء الرؤساء.



وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن ما يقال عن وجود ثورة هو "مؤامرة فاشلة"، مشددا على أن المصرييين مرتبطين بالأرض، وهناك قائد مخلص والناس تصدقه، ولابد أن يضيف للثقة أدلة ملموسة بالوثائق والحقائق.



ولفت إلى أنه في كل مجتمع هناك فئة غير راضية، لافتا إلى أن التيار ارئيسي في المجتمع رفض الإخوان و"الثورجية"، لأنهم أخذوا فرصتهم وضيعوا البلاد، وبالتالي يريدون تخريب البلد بطريقة "يا فيها يا أخفيها"، مشددا على أن الموضوع يحتاج لهدوء أعصاب ولا داعي للتوتر، والشباب المحتجون موجودون في كل البلاد.

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الشعب أذكى من الوقوع في فخ الأكاذيب، مشددا على أن الإخوان يستهدفون رأس الدولة لأسباب سياسية ليس لها علاقة بالاقتصاد، وهو أنه قاد الشعب ومعه الجيش لطردهم من الحياة السياسية.