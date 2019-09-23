عبدالحليم قنديل: محمد علي "تافه".. والإخوان يعتبرون الخبل الذي يقوله ابداعًا (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
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نعيم يوسف
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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن عقيدة الإخوان المسلمين حولت الكذب إلى غاية تدرك في ذاتها، و"الكذب ديانة وليس خلل أخلاقي"، ويتحججون في هذه التتصرفات بأن الحرب خدعة، ويقومون بتركيب أصوات المظاهرات التي تقول "ارحل يا سيسي" على التجمعات الرياضية.
وتابع "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه كان في ميدان التحرير ييوم الجمعة الماضية، لافتا إلى أن هناك عشرات الشباب كانوا "على ناصية" أمام أحد المحلات الشهيرة، ولم يصدر منهم أي صوت، والشرطة تعاملت معهم بدون عنف، ولكن جماعة الإخوان تتبع طريقة أنه إذا لم يوجد خبر لابد من فبركة خبر.
وأضاف الكاتب الصحفي، أن الفنان والمقاول الهارب محمد علي، هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين الجديد، مشددًا على أن جماعة الإخوان هي ظاهرة طفحت على المجتمع المصري، وعند إعادة تنظيم المشهد السياسي، لابد من إلغاء كل الجماعات الدينية، وأن تكون الدعوة محصورة تحت إشراف الأزهر، ويعامل الدعاة مثل القضاة وألا يمارسوا أي عمل من السياسة.
وشدد على أن محمد علي شخص "تافه"، والأشياء التي قالها منشورة في كل الجرائد والصحف والمجلات، لافتا إلى أن "البلهاء" يصدقون أنه قال شيئا جديدا.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يعتبرون "الخبل" الذي يقوله محمد علي، هو "الإبداع" الذي لم يصل له أحد ويقوله من قبل، مشددا على أن الأسماء التي ذكرها في الفساد هي شخصيات كانت موجودة أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وليس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه كان في ميدان التحرير ييوم الجمعة الماضية، لافتا إلى أن هناك عشرات الشباب كانوا "على ناصية" أمام أحد المحلات الشهيرة، ولم يصدر منهم أي صوت، والشرطة تعاملت معهم بدون عنف، ولكن جماعة الإخوان تتبع طريقة أنه إذا لم يوجد خبر لابد من فبركة خبر.
وأضاف الكاتب الصحفي، أن الفنان والمقاول الهارب محمد علي، هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين الجديد، مشددًا على أن جماعة الإخوان هي ظاهرة طفحت على المجتمع المصري، وعند إعادة تنظيم المشهد السياسي، لابد من إلغاء كل الجماعات الدينية، وأن تكون الدعوة محصورة تحت إشراف الأزهر، ويعامل الدعاة مثل القضاة وألا يمارسوا أي عمل من السياسة.
وشدد على أن محمد علي شخص "تافه"، والأشياء التي قالها منشورة في كل الجرائد والصحف والمجلات، لافتا إلى أن "البلهاء" يصدقون أنه قال شيئا جديدا.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يعتبرون "الخبل" الذي يقوله محمد علي، هو "الإبداع" الذي لم يصل له أحد ويقوله من قبل، مشددا على أن الأسماء التي ذكرها في الفساد هي شخصيات كانت موجودة أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وليس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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