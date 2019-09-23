عقب تألقه أمام الأهلي.. مصطفي محمد يقود الزمالك أمام الإتحاد

يفكر الصربى ميتشو المدير الفنى لنادي الزمالك ، إجراء بعض التعديلات على تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، على إستاد بتروسبورت، التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وينشر الفجر الرياضي التشكيل المتوقع للقلعة البيضاء أمام زعيم الثغر فيما يلي :

حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.





خط الوسط: فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما ومحمد أوناجم.





خط الهجوم: مصطفى محمد.



