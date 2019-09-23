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عقب تألقه أمام الأهلي.. مصطفي محمد يقود الزمالك أمام الإتحاد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
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عقب تألقه أمام الأهلي.. مصطفي محمد يقود الزمالك أمام الإتحاد
الزمالك
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السيد على
 
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يفكر الصربى ميتشو المدير الفنى لنادي الزمالك ، إجراء بعض التعديلات على تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، على إستاد بتروسبورت، التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وينشر الفجر الرياضي التشكيل المتوقع للقلعة البيضاء أمام زعيم الثغر فيما يلي :
حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بدائل اللاعب طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الذى سيغيب عن مواجهه الغد أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى من بطولة الدورى العام.

بالاضافة الى غياب الثنائى محمود عبد العزيز ومحمد حسن للاصابة، ليتبقى اللاعب فرجانى ساسى وحيدا فى منتصف ملعب الفريق خلال قائمة الزمالك لمواجهه الاتحاد.

ويدرس ميتشو الضلع الثانى فى منتصف ملعب الفريق خلال مواجهه الاتحاد بجوار فرجانى ساسى.

حيث يدرس ميتشو الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو بجوار فرجانى ساسى فى منتصف الملعب ، نظرا لاجادة زيزو فى النواحى الدفاعية بجانب الهجومية.

ويختتم الليلة نادى الزمالك استعداداته للمباراة على ملعب بتروسبورت، حيث ستكون المواجهه غدا فى الثامنة مساءا
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