استشاري نساء وتوليد: الختان أحد أسباب إدمان "الترامادول" (فيديو)



ولفت استشاري النساء والتوليد، إلى أن أحدى أسباب إدمان "الترامادول" في مصر هو الختان، حيث يشعر الزوج أن الزوجة غير متفاعلة معه وأن السبب منه، وبالتالي يبدأ في اللجوء إلى "الترامادول" لكي يطيل فترة العلاقة الجنسية، وهذا يؤدي إلى الإدمان، مشيرا إلى أن بعض الأزواج لا يكتفون فقط بالتعاطي، ولكن يشجعون زوجاتهم أيضا على التعاطي.



وشدد على أن الختان يعتبر أول أنواع الإجرام والعنف ضد المرأة، وهو تشوه في الجهاز التناسلي لها، مشددا: "حاجة بشعة لا يتخيلها عقل"، وقد تؤدي إلى الالتهابات والموت في بعض الأحيان، وفي بعض الحالات لا يقوم بها طبيب، وتؤثر على الفتاة طوال فترة حياتها.



من جانبها قالت الدكتورة أمل محسن، استشاري الصحة النفسية، إنه لا ييجب تعميم الأفكار المصاحبة لختان الإناث، ولا يجب القول بأن كل من تعرضن لختان الإناث لن يشعرن بالعلاقة الزوجية، وهذا كلام غير علمي، ولكن بعض الحالات يتم علاجها.

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث، إن مسألة العفة ليس لها علاقة بالختان والتشوه الذي يحدث بسببه، ولكنها تأتي من الالتزام بالدين والتعليم والرياضة والعديد من الأشياء الأخرى،وأضاف "عباسي"، في لقاء مع برنامج "إنتي الأقوى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه بالنسبة للسيدات اللاتي سبق وتعرضن لعملية الختان، فهناك ما يعرف بـ"الطب التجميلي النسائي، وهو ليس تجميلي فقط، ولكنه "وظيفي"، ويحسن وظيفة وإحساس الأعصاب الطرفية في هذه المنطقة.