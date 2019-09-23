الأرصاد: طقس الاثنين مائل للحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 32



وقالت الهيئة إنه يسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحراره جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأوضحت: "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه علي السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس وغرب البحر المتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".



وكشفت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، ويسودها رياح شمالية غربية، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فإن حالته ستكون مضطربة مع رياح شمالية غربة وارتفاع للموج يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالأتي:

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 23 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 24 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

السلوم 21 28

سيوة 19 30

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 22 32

السويس 23 32

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 24 33

نخل 18 32

نويبع 25 34

طابا 24 33

كاترين 22 35

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 21 34

سوهاج 24 35

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 30 34

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الاثنين، الموافق 23 سبتمبر 2019، مؤكدة أن هناك رياح شمالية غربية معتدلة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.