عضو بنقابة الممثلين تكشف طبيعة مرض هنا الزاهد بعد منع الأطباء لها من تناول الشراب الطعام





كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلة طبيعة مرض الفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لأزمة صحية، لافتة إلى أن الأخيرة مصابة بميكروب في المعدة.





وأوضحت في تصريحات صحفية، بعد منع الأطباء لها من تناول الشراب والطعام.





أحمد فهمي يطلب الدعاء لهنا





طالب أحمد فهمي، من جمهور الزاهد بالدعاء لها، وحذف صورتها في المستشفى بعد أن نشرها على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت "هنا" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مدون عليها: "اللهم اشفنى فلا شافي سواك.. اللهم انت اعلم بوجعى اللهم اشفنى شفاءا لا يغادر سقما عاجلا غير اجلا اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".









فهمى ينشر صورة لزوجته في المستشفى









وعلق أحمد فهمى على الصورة التي نشرها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" قائلا: "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".



وأضاف: "بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا، بجد فيه ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوه عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا، والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".



وتابع: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل وبايتين اهو فى المستشفى".











