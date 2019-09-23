جودي كومر تقتنص جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي بحفل جوائز إيمي



وكان مرشحا لنفس الفئة كل من النجمة إيميليا كلارك عن دورها بمسلسل Game of Thrones، وجودي كومر عن دورها بمسلسل Killing Eve والنجمة فايولا ديفيس عن دورها بمسلسل How to Get Away with Murder، ولورا ليني عن دورها بمسلسل Ozark والنجمة ماندي مور عن دورها بمسلسل This Is Us، وساندرا أوه عن دورها بمسلسل Killing Eve، وروبين رايت عن دورها بمسلسل House of Cards.



واحتضنت قاعة مايكروسوفت ثيتر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل توزيع الجوائز، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما حول العالم.



وتعتبر النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار مقدم رسمي للحفل، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.





وحظي الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة.



وتضمن الحفل توزيع 27 جائزة بمختلف مجالات صناعة المحتوى التليفزيوني، من مسلسلات وبرامج، وتمثيل وإخراج وكتابة.



ومن الجوائز الرئيسية، جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وكان قد ترشح لها كل من من مسلسل Barry، ومسلسل Fleabag ومسلسل The Good Place، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، ومسلسل Russian Doll ومسلسل Schitt's Creek ومسلسل veep.



ولجائزة أفضل مسلسل درامي ترشح كل من مسلسل Better Call Saul ومسلسل Bodyguard ومسلسل Game of Thrones ومسلسل Killing Eve ومسلسل Ozark ومسلسل Pose ومسلسل Succession ومسلسل This Is Us.



ولجائزة أفضل فيلم تليفزيوني ترشح كل من فيلم Bandersnatch وفيلم Brexit وفيلم Deadwood: The Movie وفيلم King Lear وفيلم My Dinner with Hervé.



ولجائزة "إيمي Emmy" أفضل مسلسل قصير ترشح كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل Escape at Dannemora ومسلسل FosseVerdon ومسلسل Sharp Objects ومسلسل When They See Us.



ولجائزة أفضل برنامج توك شو منوعات ترشح كل من برنامج The Daily Show with Trevor Noah وبرنامج Full Frontal with Samantha Bee وبرنامج Jimmy Kimmel Live! وبرنامج Last Week Tonight with John Oliver وبرنامج The Late Late Show with James Corden وبرنامج The Late Show with Stephen Colbert.



وفي جوائز التمثيل، ترشح لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل درامي كل من النجم "جيسون باتيمان"، عن دوره بمسلسل Ozrak، والنجم "سترلينج كي براون" عن دوره بمسلسل This Is Us والنجم "كيت هارينجتون" عن دوره بمسلسل Game of Thrones، والنجم "بوب أودينكيرك" عن دوره بمسلسل Better Call Saul والنجم "بيلي بوتر" عن دوره بمسلسل Pose، والنجم "ميلو فينتميجليا" عن دوره بمسلسل This Is Us.



ولجائزة أفضل برنامج مسابقات ترشح كل من برنامج The Amazing Race وبرنامج American Ninja Warrior وبرنامج Nailed It! وبرنامج RuPaul's Drag Race وبرنامج Top Chef وبرنامج The Voice.



وجائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي، وترشح لها كل من النجم "أنتوني أندرسون عن دوره بمسلسل Black-ish والنجم "دون شيدل" عن دوره بمسلسل Black Monday، والنجم "تيد دانسون" عن دوره بمسلسل The Good Place، والنجم مايكل دوجلاس عن دوره بمسلسل The Kominsky Method، والنجم "بيل هادر" عن دوره بمسلسل Barry والنجم "إيجن ليفي" عن دوره بمسلسل Schitt's Creek.



















أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز "إيمي" على موقع تويتر عن حصد النجمة "جودي كومر" جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بمسلسل درامي بحفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري.