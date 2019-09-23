مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 23 / 9 / 2019 بث مباشر

تقام اليوم الإثنين الموافق 23 / 9 / 2019، العديد من المباريات هامة ويأتي على رأسها مباراتي الدوري المصري بين سموحة والأهلي، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره السد القطري، ضمن افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري، وفي المباراة الأخرى يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الأولى"

سموحة x الأهلي ، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات ON Sport، وNile Sport.





الزمالك x الاتحاد السكندري ، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات ON Sport، وNile Sport.









مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الخامسة"

فولفسبورج x هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5، وتلعب المباراة بينهما على ملعب " فوكسفاجن أرينا ".









مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة السادسة"

سبورتينج براجا x ماريتيمو، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.









مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "إياب دور الـ32"

الشرطة العراقي x الكويت الكويتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت تونس، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3.





الجزيرة الإماراتي x النصر العماني، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.





الرجاء المغربي x هلال القدس الفلسطيني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.





شبيبة الساورة الجزائري x الشباب السعودي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.