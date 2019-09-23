تنسيقية شباب الأحزاب: اسم السيسي مرتبط عند الشعب بمقاومة الإخوان.. وصورته لن تهتز
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قالت سها عبد المنعم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك فارق كبير بين "التريند"، في الدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية، وبين الذين نزلوا للتظاهر بالفعل، لافتة إلى أن من يتابع الـ"تريند"، كان يعتقد أن الملايين سوف ينزلون إلى الشوارع، ولكن الشعب لم ينزل، وبالتالي أصدروا بيانا أعربوا فيه عن شكرهم للشعب المصري، على وعيه وعدم استجابته لهذه الدعوة.
وأضافت "عبد المنعم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية رييهام الديب: أن "الشعب معندوش استعداد خالص لإعادة تجربة 25 يناير"، خاصة أنه لا ييوجد ما يتسحق ذلك، وهناك الكثير من الإنجازات والإصلاحات تتم على الأرض، مشيرة إلى أن الناس لم تشعر حتى الآن بثمار الإصلاح.
وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بالفعل هناك مواطنين متعبين من إجراءات الإصلاح، لافتة إلى أن ثقة الشعب في الرئيس لن تهتز، لأن الشعب هو من يخلق الصورة الذهنية عن الرؤساء، مثل ارتباط اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بثورة يوليو، وارتباط اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنصر أكتوبر، على الرغم أن هؤلاء الرؤساء حدثت بعض الانتكاسات والأزمات في عهودهم.
وشددت على أن اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبط عندنا بمقاومة جماعة الإخوان المسلمين، ونجاة الدولة المصرية، ولن يستطيع أحد أن يهز هذه الصورة في أذهان الشعب".
وأضافت "عبد المنعم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية رييهام الديب: أن "الشعب معندوش استعداد خالص لإعادة تجربة 25 يناير"، خاصة أنه لا ييوجد ما يتسحق ذلك، وهناك الكثير من الإنجازات والإصلاحات تتم على الأرض، مشيرة إلى أن الناس لم تشعر حتى الآن بثمار الإصلاح.
وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بالفعل هناك مواطنين متعبين من إجراءات الإصلاح، لافتة إلى أن ثقة الشعب في الرئيس لن تهتز، لأن الشعب هو من يخلق الصورة الذهنية عن الرؤساء، مثل ارتباط اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بثورة يوليو، وارتباط اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنصر أكتوبر، على الرغم أن هؤلاء الرؤساء حدثت بعض الانتكاسات والأزمات في عهودهم.
وشددت على أن اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبط عندنا بمقاومة جماعة الإخوان المسلمين، ونجاة الدولة المصرية، ولن يستطيع أحد أن يهز هذه الصورة في أذهان الشعب".
Advertisements
- عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم كان ملهما والتوصيات فاقت توقعاتنا
- عضو "تنسيقية الأحزاب": الشباب في احتياج للمعرفة والتمكين
- بمناسبة مرور عام على تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط
- أحمد خالد: شباب مصر تجمع اليوم بالعاصمة الإدارية للتأكيد على أننا نسير نحو المستقبل
- تنسيقية شباب الأحزاب: الاقتصاد المصري كان يعاني من تشوهات خلال الفترة الماضية
- "تنسيقية شباب الأحزاب": آن الأوان أن يحصد الشعب المصري نتاج الإصلاح الاقتصادي
- "تنسيقية الأحزاب": إرادة الرئيس السيسي في إجراء الإصلاح الاقتصادي كانت قوية جدا
- أحمد صبري: مؤتمر الشباب أصبح منصة حقيقية لمناقشة القضايا المحلية والدولية (فيديو)
- تنسيقية الأحزاب: الجيل الحالي واعي لأفعال الإخوان بفضل مؤتمرات الشباب (فيديو)
- الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف فبركة القنوات المعادية للفيديوهات