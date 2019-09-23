تنسيقية شباب الأحزاب: اسم السيسي مرتبط عند الشعب بمقاومة الإخوان.. وصورته لن تهتز



وأضافت "عبد المنعم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية رييهام الديب: أن "الشعب معندوش استعداد خالص لإعادة تجربة 25 يناير"، خاصة أنه لا ييوجد ما يتسحق ذلك، وهناك الكثير من الإنجازات والإصلاحات تتم على الأرض، مشيرة إلى أن الناس لم تشعر حتى الآن بثمار الإصلاح.



وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بالفعل هناك مواطنين متعبين من إجراءات الإصلاح، لافتة إلى أن ثقة الشعب في الرئيس لن تهتز، لأن الشعب هو من يخلق الصورة الذهنية عن الرؤساء، مثل ارتباط اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بثورة يوليو، وارتباط اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنصر أكتوبر، على الرغم أن هؤلاء الرؤساء حدثت بعض الانتكاسات والأزمات في عهودهم.



وشددت على أن اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبط عندنا بمقاومة جماعة الإخوان المسلمين، ونجاة الدولة المصرية، ولن يستطيع أحد أن يهز هذه الصورة في أذهان الشعب".

قالت سها عبد المنعم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك فارق كبير بين "التريند"، في الدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية، وبين الذين نزلوا للتظاهر بالفعل، لافتة إلى أن من يتابع الـ"تريند"، كان يعتقد أن الملايين سوف ينزلون إلى الشوارع، ولكن الشعب لم ينزل، وبالتالي أصدروا بيانا أعربوا فيه عن شكرهم للشعب المصري، على وعيه وعدم استجابته لهذه الدعوة.