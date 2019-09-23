ليس فان دايك.. برشلونة يستعد لخطف المدافع الصلب

نشرت جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن السيكرتير الفني لنادي برشلونة ، إيريك أبيدال، كان متواجدا بالفعل في مدرجات ملعب مباراة ليتشي ونابولي، من أجل مُراقبة اثنين من أبرز لاعبي نادي الجنوب الإيطالي رويز وكوليبالي.





ويستهدف برشلونة التعاقد مع رويز، لاعب خط وسط نابولي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وقد انضم إلى البارتينوبي، صائفة العام 2018، قادما آنذاك من ريال بيتيس الإسباني، لقاء 30 مليون يورو.





ويقدم رويز مستويات ملفتة للنظر، خلال موسمه الأول في نابولي، ما يتضح في إحصائية مفادها تسجيله 7 أهداف وصناعته لـ3 آخرين، خلال 40 مباراة شارك بها، في مختلف المسابقات، الأمر الذي لاقى على إثره اهتمام من قبل قطبي كرة القدم الإسبانية، برشلونة وريال مدريد.





وتفاعل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، مع زيارة أبيدال إلى ملعب ليتشي في مواجهة الفريقين خلال الدوري الإيطالي، مبرزا سعادة رويز داخل قلعة "سان باولو".





وقال أنشيلوتي ضاحكا: "لقد قمت بتحية أبيدال عندما رأيته، لكن فابيان بخير هنا".





ولا يُعد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع رويز وليد اللحظة، بل إن الأمر يعود إلى الموسم الماضي، حيث بدأ برشلونة في وضع أنظاره على الدولي الإسباني.





وكانت مباراة اليوم، والتي جمعت نابولي بليتشي على أرضية ميدان الأخير "ستاديو كومونالي"، قد عرفت مشاركة رويز بصورة أساسية، على مدار دقائقها التسعين، وقد نجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، حيث آلت نتيجة اللقاء إلى انتصار أصدقاء لورينزو إينسيني، بواقع أربعة أهداف مقابل هدف واحد.





ووضع أبيدال عينه أيضا، خلال المباراة، على المُدافع كوليبالي، والذي يُصنف ضمن أفضل قلوب الدفاع في إيطاليا، وقد ارتبط بإمكانية الانضمام إلى العديد من أندية النخبة في أوروبا، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، بيد أن بيع بطاقته وجد معارضة تامة من قبل قادة نابولي.





ويمتد تعاقد كوليبالي مع نابولي حتى العام 2023، وتُقدر القيمة السوقية لبطاقته بما قوامه 75 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركيت" العالمي.