فان دايك: حان الوقت ليحصل مدافع على الكرة الذهبية مرة أخرى

أصر الهولندي الهولندي فيرجيل فان ديك نجم ليفربول على عدم وجوب مقارنته بالثُنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة أو كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وأكد أنه حان الوقت بأن يفوز مدافع بالكرة الذهبية وذلك قبل حفل جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غدا في مدينة ميلان في إيطاليا.





وقال فان ديك في تصريحات نقلتها شبكة Tribual Football البريطانية: "لا يُمكن المُقارنة بيني وبين رونالدو أو ميسي، أعتقد أنّ الشيء الوحيد الذي يُمكن مُقارنته هو التأثير الذي أحدثناه على فرقنا وحتى هذا صعب للغاية".





وأضاف: "أنا سعيد لأنه أصبح هُناك تقدير أكثر للمدافعين وأن يكون هناك نظرة مختلفة لنا وأن يتم مكافأتنا على ذلك بتلك الجوائز".





وتابع: "ما حققته هذا الموسم بفضل زملائي في ليفربول وهولندا، لا يمُكن الفوز بهذه الجوائز دون زملائي".





واختتم فان دايك تصريحاته قائلًا: "غالبًا المدافعين لا يحصلون على جوائز فردية، فابيو كانافارو آخر من حصل على الكرة الذهبية وأعتقد أنّ حان الوقت ليحصل مدافع عليها مرة أخرى".





ونفي فيرجيل فان دايك مؤخرًا التقارير الصحفية التي تشير إلى تمديد تعاقده مع ليفربول لمواسم مقبلة وبراتب أعلي عن الذى يتقاضاه مع الفريق.





ويعتبر فان دايك أحد العناصر المؤثرة في تشكيل ليفربول خلال الموسم الماضي والحالي والذي تمكن فيه من حصد لقب أفضل لاعب في أوروبا ودخل ضمن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم بجانب كلا من الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.





وكان ليفربول خسر أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نابولى بهدفين نظيفين ويحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.