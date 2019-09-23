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صحيفة سبورت الكاتلونية: تكشف تفاصيل زلزال غرناطة في برشلونة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:53 ص
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صحيفة سبورت الكاتلونية: تكشف تفاصيل زلزال غرناطة في برشلونة
برشلونة وغرناطة
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السيد على
 
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سلطت صحيفة سبورت الكاتلونية، الضوء علي الفترة العصيبة التي يشهدها برشلونة خلال هذه الأيام عقب التعثر الأخير أمام جيرونا.
 
الصحيفة عنونت علي غلافها الصدار اليوم الإثنين، بدون تضييع وقت الطاقم الفني يرى أن هناك وقت لتدارك الوضع لكن يجب أن يكون ذلك فورا.

وكتبت الصحيفة في عنوان فرعي، الفريق يعلم أن هناك فرصة كبيرة هذا الأسبوع لحصد 6 نقاط ضد فياريال و خيتافي و القيام بتحسين البداية السيئة للفريق.

 
ويعيش برشلونة أسوء فتراتة منذ عقود حيث سجل الفريق الكاتالوني أسوء إنطلاقة لع منذ عام 1996.

 
ولم يقدم الفريق الإسباني المردود المنتظر منه في دوري أبطال أوربا، عقب التعادل أمام بورسيا دورتموند.

وفي ظل هذا التعثر يتوقع الكثيرين إقالة إنيستو فالفيردي المدير الفتي للفريق الإسباني، بسبب سوء النتائج وعدم قدرتة علي تخطي المحنة الحالية للفريق.
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