شوبير يعلق علي حارس إنبي: تألقه هدية من ربنا
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:11 ص
Advertisements
السيد على
Advertisements
Advertisements
علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق،علي تألق ومهارة محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي بعدما أظهر براعته في التعامل مع فريق الخصم بطريقة رائعة.
وغرد أحمد شوبير، عبر "تويتر" قائلا: "محمود جاد حارس إنبي عمل لقطة قد تكون الأفضل في الموسم في كرة جت هدية من ربنا ليه إنها تظهر بالشكل ده علشان العالم كله يتكلم عنه ويشيد بيه، الولد صاحب موهبة محتاج التعامل معاه نفسيا بشكل كويس وأتمنى إنه يكمل بالشكل ده".
وفاز فريق بيراميدز بـ 4 أهداف مقابل لاشيء على فريق إنبي في أول مباراة للفريقين بالدوري المصري الممتاز .
Advertisements
- شوبير يعلن تعاقد الأهلي رسميا مع "بديل" شريف إكرامي
- 20 موهبة مصرية تبدأ رحلة المجد في 2018
- كيف تحدث عصام الحضري عن تألق محمد الشناوي أمام أوروجواي؟
- أفشة يخطف فوزا قاتلا لـ"بيراميدز" في ظهوره الأول بثوبه الجديد أمام إنبي
- حارس إنبي على أعتاب المنتخب الأوليمبي
- فرح عامر: الأهلي يحتاج حارس مرمى
- شاهد.. حارس إنبي يتألق ويتصدر لهدف مؤكد من منتصف الملعب لإبراهيم حسن (فيديو)
المزيد عن: محمود جاد حارس إنبيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر