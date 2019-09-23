شوبير يعلق علي حارس إنبي: تألقه هدية من ربنا

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق،علي تألق ومهارة محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي بعدما أظهر براعته في التعامل مع فريق الخصم بطريقة رائعة.





وغرد أحمد شوبير، عبر "تويتر" قائلا: "‏محمود جاد حارس إنبي عمل لقطة قد تكون الأفضل في الموسم في كرة جت هدية من ربنا ليه إنها تظهر بالشكل ده علشان العالم كله يتكلم عنه ويشيد بيه، الولد صاحب موهبة محتاج التعامل معاه نفسيا بشكل كويس وأتمنى إنه يكمل بالشكل ده".





وفاز فريق بيراميدز بـ 4 أهداف مقابل لاشيء على فريق إنبي في أول مباراة للفريقين بالدوري المصري الممتاز .