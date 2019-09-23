خبيرة مصرفية: ما يحدث في البورصة لا يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري (فيديو)



وأضافت "يعقوب"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الجلسة انتهت بشراء من جانب المؤسسات العربية والأجنبية، لافتة إلى أنها كانت تتمنى وجود رد من جانب الحكومة والمجموعة الاقتصادية، لإرسال رسالة طمأنينة للمستثمر الخارجي.



وتابعت الخبيرة المصرفية، أن ما يحدث في البورصة المصرية لا يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري لأن جمييع بيانات الاقتصاد جيدة جدا، ونظرة العالم للاقتصاد إيجابية.



وتوقعت الخبيرة المصرفية أن يستمر الأفراد في مخاوفهم ويستمرون في البيع، ولكنها تتوقع أيضا وجود عمليات شراء انتقائي من المؤسسات الأجنبية، مشددة على أن ما ييحدث ليس له أي مبرر اقتصادي أو سياسي يثير مخاوف الأجانب من اقتناص هذه الفرصة، مشددة على أن الأجانب كانوا يشترون في هذه الجلسة.



ولفتت إلى ما حدث من شائعات أثرت على البورصة، وتعاملات الأفراد هي التي تتأثر بالشائعات ويسيرون بثقافة القطيع ويديرون مبيعات عشوائية وغير مبررة على عكس الصناديق الأجنبة التي تقوم بعمليات الشراء بعمليات مدروسة، مشددة على أن إثارة الشائعات تؤثر على أداء البورصة كما أن هناك أشخاص "ممولين وخونة" في الاقتصاد ولهم مصالح كبيرة.



قالت رانيا يعقوب، الخبيرة المصرفية، إن أكثر من باعوا أسهمهم في البورصة المصرية، الأحد، هم الأفراد المصريين الذين استحوذوا على نسبة 60% من تعاملات السوق المصري، ورغم أن جلسة الأحد هي أول جلسة في الأسبوع، وتكون فيها تحركات الأجانب والعرب هي الأضعف، لأنهم يكونون في إجازة في هذا التوقيت إلا أنهم باعوا أسهمهم أيضا، يوم الأربعاء والخميس الماضيين.