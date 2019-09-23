وفاة أول ألماني يرتاد الفضاء

توفى سيجموند يان، أول ألماني يرتاد الفضاء، عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك حسبما أعلن مركز الفضاء الألماني.





وقال باسكال ايرنفريوند، رئيس المركز في بيان: "لقد فقد الارتياد الألماني للفضاء رائد فضاء وعالما ومهندسا معترفا به عالميا".





وكان يان من رواد رحلة الفضاء المأهولة "سويوز 31" عندما تم إطلاقها في 26 أغسطس 1978 من قاعدة بايكونور الفضائية في آسيا الوسطى، وقضى سبعة أيام و20 ساعة و49 دقيقة في الفضاء إلى جانب رائد الفضاء السوفييتي فاليري بيكوفسكي، الذي توفي أيضا في وقت سابق من هذا العام.



