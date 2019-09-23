مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية بعد عقوبات السوبر





عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك، استياؤه من العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي والتي خسرها الفريق الأبيض.





وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم:" الألتراس هو من قام بسبي في المدرجات التابعة لجمهور الأهلي، وعلى الجانب الأخر من قام بسب صالح سليم والأهلي هم قلة من الألتراس كانت متواجدة داخل جماهير الزمالك".





وأضاف:" احترم جمهور الأهلي بدون التراس، وذهبت لجمهور الزمالك حين رأيت البعض يسب الأهلي وهددت بإخلاء المدرج في مباراة السوبر".





وتعجب" كيف اتعرض للهجوم وفي النهاية أقوم بتكبد الغرامة وادفع كل هذه الأموال، والأشخاص المتسببون في كل ذلك لا يتم محاسبتهم".





وتابع:" حضرتك غرمتني عشان الجمهور شتمني، فازاي اتشتم وأنا اللى ادفع الغرامة؟





وأوضح، أن في تلك الحالات يجب معاقبة الجمهور الذي يقوم بإطلاق السباب في المدرجات بحرمانه من التواجد او نقل مباريات فريقه وليس فرض غرامات مالية على الأندية".





وأتم:" غرامة الـ 150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز غير قانونية لان مباراة السوبر يتم خلالها تكريم البطل فقط ولا يوجد بها صاحب مركز أول وثاني".





وأعلنت لجنتا الانضباط والمسابقات باتحاد الكرة، عن عقوبات مباراة السوبر التي أقيمت بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الماضية، على ملعب برج العرب، وبلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه، والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف.