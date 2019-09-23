"الكاف" لا يرحم.. 5 ملايين دولار والاستبعاد من بطولات أفريقيا عقوبات على الزمالك في هذه الحالة

فجر عبدالمنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف، ولاعب النادي الأهلي السابق ، أزمة كبيرة لجماهير نادي الزمالك بعد تصريحاته عن العقوبات المتوقعة في حالة انسحاب الأبيض من بطولة السوبر الأفريقى.





جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور، عن انسحاب الفريق من بطولة السوبر الأفريقى فى حالة اقامتها فى دولة قطر.





وقال في تصريحات صحفية: أحذر الزمالك من الانسحاب من السوبر الأفريقى تحت أى ظرف، نظراً للعقوبات المتوقع توقيعها على القلعة البيضاء في حالة الانسحاب.





مؤكدا أن هناك عقوبات مالية كبيرة سيتم توقيعها على الزمالك قد تصل إلى 5 ملايين دولار، نافيا أن يتم حرمان الأبيض من المشاركة فى البطولات الأفريقية.





وتابع ان وقتها سيستعين الكاف بفريق نهضة بركان وصيف الزمالك فى الكونفدرالية لتجنب الخسائر فى حالة الغاء البطولة.





ولم يعلن الكاف حتى الأن موعد أو مكان اقامة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى التونسى، وسط احتمالات باقامتها فى دولة الامارات.





يذكر أن الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفدرالية على حساب نادي نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في بعد أن تعادل الفريقين في مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق على أرضه، بينما توج الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي في النهائي الذي شهد أخطاء كارثية من التحكيم ولكن أنتهى الأمر بإعلان الترجي بطلاً لهذه النسخة.