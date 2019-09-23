موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم 23/9/2019 والقنوات الناقلة.. منقولة عبر قناة ON SPORTS

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته في الدفاع عن لقب الدوري المصري مساء غد الاثنين عندما يحل ضيفًا على سموحة في المباراة التي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب.





وستقوم قناتي أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل السويسري رينه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في مواصلة بداياته المميزة مع الفريق الأهلاوي بعدما قاده في مباراتين حيث حقق الفوز في الأولى على حساب مضيفه كانو سبورت الغيني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقا، كما قاده أيضًا للفوز بلقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك مساء الجمعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويتطلع المدرب السويسري لتعويض الغيابات التي ضربت فريقه قبل مباراة سموحة بعد تأكد غياب الثنائي وليد أزارو ومحمود متولي في مباراة الاثنين، حيث يعاني أزارو من إصابة في الركبة، خلال مشاركته مع منتخب المغرب في ودية النيجر، فيما سيغيب متولي لمدة شهر ونصف بعدما تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك الأخيرة.





وسيخوض الأهلي لقاء الغد بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما توجوا بلقب السوبر المصري للمرة الحادية والعشرين في في تاريخه ليواصل انفراده كأكثر الأندية التي توجت بهذا اللقب.





بينما يتطلع حسام حسن المدير الفني لسموحة لاستغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد والحصول على دافع قوي في بداية مشواره في الدوري المصري للموسم 2019-2020.





ويأمل العميد في محو الصورة المتواضعة التي ظهر عليها سموحة في الموسم الماضي، بعدما ضمن البقاء في المسابقة في الجولات الأخيرة من البطولة.

