مساعد وزير الداخلية الأسبق: المعلومات أقوى سلاح متواجد حاليا على الساحة العالمية (فيديو)



وأضاف "الرشيدي، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه بعد ابتكار شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المعلومات أخطر من النفط، وأقوى منه ومن الذهب، لأنها السلعة الوحيدة التي لا تنضب، وتزيد قيمتها في الاستخدام.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات، أن المعلومات أصبحت الركيزة الأساسية في التنمية المستدامة، والركيزة الأساسية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتتنافس الدول وتتحارب عليها.



ولفت إلى أنه بعد ظهور "السوشيال ميديا" ظهر أيضا ما يعرف بـ"حرب المعلومات"، وأول من ابتكر هذا الاسم قائد أمريكي، وقال: "انتهت عصر الحروب التقليدية، وسوف نستخدم حرب المعلومات".



وكشف أن هذه الحرب تؤدي إلى إفشال الدولة وإحباط المجتمع، وزعزعة الأمن والاستقرار، وفرض أمر واقع عليها وإسقاطها وتوجيهها في اتجاه معين، لافتا إلى أن من يستخدمون هذه الحرب يستغلون المعلومات التي يضعها المواطنون حساباتهم، دون إدراك مدى خطورة ذلك.



وأوضح أنه يتم قرصنة حسابات الشخصيات الهامة في الدولة، كما يتم إطلاق الشائعات، ويتم أيضا التقليل من حجم الإنجازات، مشددا على أن الـ"سوشيال ميديا" يتم استغلالها في الفترة الأخيرة في تشكيل الرأي العام، ولابد للدولة أن تتواجد بقوة وتستخدم نفس السلاح الذي تحارب به.

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات، إن المعلومات هي أقوى سلاح متواجد حاليا على الساحة العالمية، خاصة بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الربع الأخير من القرن الماضي.