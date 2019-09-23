بعد الفيديو المفبرك.. محمد رمضان يوجه رسالة لقناة الجزيرة (فيديو)

Advertisements

وجه الفنان محمد رمضان، التحية والتقدير للشعب المصري، وللجيش، والشرطة، قائلًا: "الجيش المصري والشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري".



وعلق "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، على الفيديو الخاص به، الذي فبركته قناة الجزيرة وعرضته على أنه مظاهرات، قائلًا: "شوفت منكر بعيني وشوفت تزوير"، لافتًا إلى أنه فيديو قديم جدًا خاص بجمهوره، وليس له أي علاقة بالأحداث الحالية.



ولفت الفنان، إلى أن قناة الجزيرة حذفت لوجو الموقع، الذي نشر الفيديو، وقامت بفبركته، مؤكدًا أن هناك كره شديد جدًا من جانب قناة الجزيرة لمصر، متابعًا: "ناس عندها غشاوة على عنيها وعلى عقولها ومش قادرة تستوعب ولا تصدق الباطل".



وتابع "رمضان": "لقيت ردود عظيمة من جمهوري على المكذبين"، مستكملًا: "إحنا شعب عاقل جدًا، ولكن إحنا ممكن نتأثر بشوية كلام، ولكن بنرجع نستوعب".



واستكمل الفنان: "الشعب المصري بسمع كلام النماذج الناجحة، ومش بيتأثر بنوذج فاشل، ده راجل عمل مشروع في حياته وأفلس وهرب من بلده، ده لو راجل عنده نصيحة كان نصح نفسه، إحنا شعب ابن بلد وعارفين إن إللي كل عيش وملح في مصر وخرج برا مينفعش يفجر في حقها ويفتري عليها".



وأضاف: "أنا جزء من الشعب، ومهنتي مرتبطة ارتباط كلي بالجمهور، والجمهور المصري صاحب فضل عليا".



ووجه عتاب لقناة الجزيرة، قائلًا: "قناة الجزيرة قناة عربية، ونفسي أعرف كره قطر لمصر للدرجة دي، إحنا الخطر من إخواتنا القطريين أكتر من خطر إسرائيل علينا"، لافتًا إلى أن مصر مرت بظروف صعبة ولكن بدأت تتخطاها، وتقف على قدميها.

