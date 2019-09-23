بعد اشتغالة عمرو أديب للإخوان.. لميس الحديدي: "ملعوبة يا مورا يا حريف"



ونشر "أديب"، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للنجمين صلاح قابيل، وعادل إمام، من مسلسل دموع في عيون وقحة، حيث جسدا النجمين شخصة "جمعة الشوال"، الجاسوس المصري المعروف، و"الريس زكريا" وهو الضابط الذي كان مسئولا عنه.



وانهالت التعليقات الساخرة على الإخوان المسلمين بعد نشر هذه الصورة، وقال أحدهم: "يا استاذ عمرو تسمحلي أطلق عليك لقب أمير الدهاء.. لايك ياجماعة للموافق علشان يشوفها"، بينما علقت الإعلامية لميس الحديدي، زوجة "أديب"، وقالت: "ملعوبه يا مورا يا حريييييف".



واستضاف "أديب"، الدكتور محمود حمدي السيسي، أحد مؤسسي صيدليات "19011"، حيث تحدث عن تأسيس هذه السلسلة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة، وزعم البعض أنها مملوكة للقوات المسلحة المصرية، الأمر الذي نفاه المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أكثر من مرة في وقت سابق، كما أكد "السيسي"، ومؤسسين أخرين للسلسلة أن الأمر بعيد تماما عن مشاريع الجيش المصري.



وشدد "السيسي"، على أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات والتي ربطت بينه وبين نجل الرئيس وهو أمر غير صحيح، معقبا: "ده اسمي طيب هعمل اية؟"



واستغلت جماعة الإخوان المسلمين إعلان "أديب" عن استضافة "محمود السيسي"، وظنوا أنه نجل الرئيس، وزعموا أنه سيخرج في الفضائيات لكيي يتم تلميعه للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن خيبة الأمل أصابتهم بعد الإعلان عن هوية الضيف الحقيقية.

سخر الإعلامي عمرو أديب، من جماعة الإخوان المسلمين، وكوادرهم الإعلامية بعد نجاحه في خداعهم في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، حيث أعلن أنه سوف يستضيف "محمود السيسي"، وما أن انتشر الخبر حتى تسابق الإعلام الإخواني في الهجوم على عمرو أديب، و"محمود السيسي" ظنا منهم أنه نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه استطاع خداعهم، وكان ضيفه "محمود حمدي عبد الفتاح السيسي"، وهو ليس نجل الرئيس.