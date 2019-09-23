استشاري نفسي عن تعذيب أب لنجلته: "قلبي بيتقطع من جوه" (فيديو)

Advertisements

علق الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، على ما تداوله راود مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أب بضرب ابنته التي لا يتجاوز عمرها عام بعنف شديد، من أجل أن تتعلم المشي، قائلًا: "قلبي بيتقطع من جوه، الأبوة حاجة ربنا أعطاه لقلوب الناس، ومن المفترض أن تشتمل على الحب والحنان والعطف والاحتواء، والنفس الدافئ، ايه اللي بيحصل دا، للدرجة دي ممكن تكون هناك شخصية سادية بالمنظر دا".



وتابع استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السادية معروفة في الطب النفسي بمتعة تعذيب الاشخاص، ولكننها لم تعرف أبدًا بمتعة تعذيب الابناء، معقبًا: "الأب جاب الاستمتاع بتعذيب ابنته دا منين، وازاي أم الطفلة قامت بتصويرها وهي تعذب بهذه الصورة، دي أم قلبها جاحد، وما حدث شيء مؤسف ومحزن".



ولفت إلى أن هذا الشخص الذي قام بضرب ابنته بهذه الصورة لا يستحق لقب الأب، متابعًا: "الأب هو اللي بيقطع من لحمة عشان خاطر أولاده، ألا يعلم الأب أنه قتل أولاده من الناحية النفسية، الطفلة الصغيرة ستتأثر شخصيتها بما تعرضت له من اهانة طول عمرها"



وأضاف أن هذه الطفلة عندما تكبر، ستعمل على اعادة انتاج السلوك، وما مارسه الأب من عنف ضدها وهي صغيرة، سينعكس عليه وهو كبير، معقبًا: "ممكن تحرمه من المياه وهو بيموت".

