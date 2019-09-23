شاهد.. كيف سخر عمرو أديب من الإخواني محمد ناصر

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإعلامي محمد ناصر وهو يهاجمه بعد أن أعلن أنه سيستضيف محمود السيسي، وهذا قبل أن يكشف أديب للجميع أن محمود السيسي ليس نجل الرئيس، وإنما هو تشابه أسماء بينه وبين أحد ملاك صيدليات 19011.



وسخر "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، من الإعلامي الإخواني بأداء بعض الحركات المضحكة على الشاشة، معقبا: "يا عم كفاية ياعم.. والله عيب والبوجديه اللي عمله ده.. هيروح إزاي كده".



وأضاف "أديب"، "البلد فيها شغل، وفيها بيوت مفتوحة، البلد فيها شباب بياكل عيش، البلد فيها اقتصاد"، مؤكدًا أن الوضع ليس سيئا كما يحاول أن يروج الإخوان وقنواتهم، منوهًا بأن قناة الجزيرة عرضت المظاهرات المؤيدة للدولة في السويس.



هذا وقد أعلن الإعلامي عمرو أديب أنه سيفتح ملف صيدليات 19011، وسيستضيف محمود السيسي، لتبدأ قنوات الإخوان في مهاجمة أديب، وإدعاء أنه يستضيف محمود السيسي "لتلميعه" على حد قولهم لتوريثه الحكم.



ولكن فاجىء أديب، قنوات الإخوان والمشاهدين، واتضح أن محمود السيسي ليس هو نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أحد ملاك صيدليات 19011، وفقط هذا اللغط بسبب تشابه أسماء.



ومن ناحيته نفى محمود السيسي، أي علاقة لمجموعة صيدليات 19011 بالجيش المصري، بل أكد أنه لم يعد يوقع على مستندات تخص الصيدليات بسبب هذا اللغط.