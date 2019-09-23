برلماني: 500 مليار جنيه العائد المتوقع من العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
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كساب أحمد
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قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رأس مال العاصمة الإدارية الجديدة بدأ بـ6 مليار جنيه، التي تقدر مساحتها الآن بـ 10.5 آلاف فدان، والعائد منها يتجاوز الـ500 مليار، لافتًا أن الدولة قامت بإنشاء العديد من المدن الجديد مثل أسيوط الجديد وبور سعيد الجديد والعلمين الجديدة.
وتابع أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن معدل التنمية في مصر مرتفع إلى حد كبير ووصل لـ5.6%، والمواطن المصري هو البطل الحقيقي وراء تحقيق الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك شرذمة من الإخوان تحاول أن تنسينا ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من انجازات، سواء على المستوى الامني أو الاقتصادي، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي الآن يضغط على العديد من الدول العربية بحجة حمايتهم من ايران، معقبًا: "والله العظيم لولا قوة الشعب المصري لحصلت تركيا على حقل ظهر".
ولفت إلى أن المؤامرة على مصر خرجت من تركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ولكن وحدة الشعب المصري ستقف بالمرصد ضد هذه المؤامرة، مضيفًا أن هناك معناة لكن لو حدث شيء ستكون المعناة أشد، معقبًا: "مش هنلاقي بيوت ولا وطن".
وشدد على ضرورة مواجهة المؤامرة الشرسة التي تحاك ضد الدولة من قبل اللجان الإلكترونية، التي تتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعب.
وتابع أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن معدل التنمية في مصر مرتفع إلى حد كبير ووصل لـ5.6%، والمواطن المصري هو البطل الحقيقي وراء تحقيق الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك شرذمة من الإخوان تحاول أن تنسينا ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من انجازات، سواء على المستوى الامني أو الاقتصادي، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي الآن يضغط على العديد من الدول العربية بحجة حمايتهم من ايران، معقبًا: "والله العظيم لولا قوة الشعب المصري لحصلت تركيا على حقل ظهر".
ولفت إلى أن المؤامرة على مصر خرجت من تركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ولكن وحدة الشعب المصري ستقف بالمرصد ضد هذه المؤامرة، مضيفًا أن هناك معناة لكن لو حدث شيء ستكون المعناة أشد، معقبًا: "مش هنلاقي بيوت ولا وطن".
وشدد على ضرورة مواجهة المؤامرة الشرسة التي تحاك ضد الدولة من قبل اللجان الإلكترونية، التي تتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعب.
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