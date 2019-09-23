موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم 23/9/2019 والقنوات الناقلة.. منقولة عبر قناة ON SPORTS

يبدأ الفارس الابيض مشواره في بطولة الدوري المصري اليوم الأحد، بمواجهة ساخنة أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.







موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقد أسفرت القرعة عن مواجهة الفارس الابيض لسيد البلد في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة المحلية في النسخة الحالية، حيث تتكرر مواجهة الدور قبل النهائي لبطولة الكأس، والذي نجح فيها الزمالك بالفوز بهدف نظيف سجله المهاجم مصطفى محمد.





وتقوم قناتي اون سبورت وتايم سبورت ببث المباراة مباشرةً يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث اذاعتي الشباب والرياضة واون سبورت اللقاء على الهواء عبر موجات الراديو.





ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلى عبور الخسارة التي تعرض لها الابيض نن الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس السوبر المصري، حيث يرغب المدرب في الفوز على زعيم الثغر وحسم نتيجة اللقاء بشكل مبكر للتواجد في قمة الدوري من اول جولة.





ومن المقرر ان يقوم الصربي ميتشو بعمل بعض التغييرات على تشكيل الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري، وذلك بعد تأكد غياب الثنائي طارق حامد للايقاف ومحمد عبد الغني للإصابة، حيث تعرض الأخير لشد في العضلة الخلفية اثناء مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، ليتاكد غيابه لمدة عشرة أيام.





وقد تشهد المباراة ظهور الثنائي محمود عبد العزيز ومحمود حمدي الونش في تشكيل الزمالك الأساسي، بالإضافة إلى عودة المتألق مصطفى محمد لقيادة خط الهجوم الابيض بعد ظهوره بشكل رائع في مباراة الأهلي عقب نزوله كبديل في الشوط الثاني.





تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

واجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري خمسة مرات خلال الموسم الماضي، مبارتين في الدوري، ومواجهتين في الكأس ولقاء وحيدةفي بطولة كأس مصر، حيث نجح الابيض في الفوز في أربعة مناسبات ونجح زعيم الثغر غي الفوز بمباراة وحيدة.





وجاءت نتائج الفريقين خلال الخمس مواجهات كالتالي :



فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف وحسد في الدور الأول من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٨ ٢٠١٩.





فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.





فوز الاتحاد السكندري على الزمالك بهدف نظيف في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية ثم الفوز ٥/٣ بركلات الجزاء الترجيحية.





فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٨ ٢٠١٩.



