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بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
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بيان من الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019
طقس
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تشهد البلاد، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
 
وبحسب ماقاله خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
القاهرة 23 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 23 31
دمنهور 24 31
الإسكندرية 24 29
بلطيم 24 29
مطروح 23 28
السلوم 21 28
سيوة 19 30
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الاسماعيلية 22 32
السويس 23 32
العريش 20 31
رفح 20 30
رأس سدر 24 33
نخل 18 32
نويبع 25 34
طابا 24 33
كاترين 22 35
الطور 25 31
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 26 34
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 22 34
أسيوط 21 34
سوهاج 24 35
قنا 25 37
الأقصر 25 38
أسوان 26 39
أبوسمبل 26 39
الوادى الجديد 24 36
شلاتين 28 38
ابو رماد 29 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 30 34

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