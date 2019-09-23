سموحة يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:33 ص
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الفجر الرياضي
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أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، القائمة التي تستعد لمواجهة الأهلي في الخامسة والنصف مساء الأثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
ويأمل فريق سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية وإفساد فرحة الأهلي في الفوز بلقب السوبر المصري والذي توج به بعد الانتصار على الزمالك بنتيجة 3-2.
وضمت قائمة سموحة كلا من:
حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور
خط الدفاع: رجب نبيل، محمود عزت، كريم يحيى، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، محمد حليمة، فارس مجاهد
خط الوسط: محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال
خط الهجوم: حسام حسن، أحمد حسن مكي، رونالد وانجا، محمد جمال.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب.
وستقوم قناتي أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
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