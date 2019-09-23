أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 22-9-2019
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الشيخ وسيم يوسف يفتح النار على الإخوان.. ويصفهم بـ"خوارج العصر" (فيديو)
أكد الشيخ وسيم يوسف، إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي، أن الإخوان هم خوارج هذا العصر، فالخارجي الآن يبدأ بفكرة، وأول من زرع فكرة الخوارج هو عبد الله بن الخويصرة التميمي، حينما قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعدل يا رسول الله"، فرد عليه الرسول –صلى الله عليه وسلم- قائلًا:" وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟! قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ"، مشيرًا إلى أن "بن الخويصرة" لم يحمل السلاح على رسول الله، وإنما بدأ بفكرة.
"حلال ولا حرام".."الإفتاء" توضح حكم سماع الأغاني
وعن حكم الشرع في سماع الأغاني، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأغاني كلمات يصاحبها بعض الألحان، والحكم يكون على الكلمات وطريقة أداءها، فإذا كان الكلام وأداءه ليس فيه خلاعة ومجون ومياعة، وكلام عفيف رقيق يؤثر في النفس تأثير إيجابي مثل استنهاض الهمم للعمل والجد والاجتهاد فهذا حلال، بينما الكلام الذي يؤدي لإثارة الغرائز والميوعة والخلاعة فهو حرام، وبذلك يكون الغناء حلاله حلال وحرامه حرام.
سيدات مصر يرفضن الانسياق وراء دعوات الجماعات الإرهابية: "السيسي معيشنا في هنا وأمان"
وأضافت إحدى المواطنات،: "السيسي محترم ومخلينا عايشين في هنا وأمان، والناس إللي بتدعوا لثورة عايزين يخربوا البلد".
كرم جبر: أصابع قذرة تتحرك الآن داخل مصر.. والإخوان يتحدثون عن ثورة مشفرة (فيديو)
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة الأخيرة شهدت هجمة شرسة وحيوانية على الأوضاع في الداخل بقيادة قناة الجزيرة، وبعض القنوات الإخوانية، لافتَا إلى أن هناك أجهزة مخابرات تعمل على تنفيذ مخطط متعدد الأوجه ضد مصر، معقبًا: "هناك أصابع قذرة تتحرك الآن داخل مصر لتنفيذ مخططات أجنبية وإخوانية".
"الأرصاد": نتابع حالة الطقس أول بأول وسنُحذر الجميع في هذه الحالة (فيديو)
وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، تتابع حالة الطقس أول بأول، وستحذر جميع الهيئات والمؤسسة في حال توقع سقوط الأمطار.
الحسيني: لو حد قال للناس كلمة ثورة هيلبسوه بالكوباية في وشه.. والسيسي مبيتخضش (فيديو)
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الشعب المصري مر بتجربة قيام ثورة في بلده، متابعًا: "الناس لو حد قالهم كلمة ثورة هيلبسوه بالكوباية في وشه سواء عاجبهم آداء الرئيس أو لا؛ لأنهم مروا بالتجربة، ولأن المواطن البسيط تأثر بالثورة".
عمرو أديب ينجح في خداع المشاهدين بسبب محمود السيسي
واستأنف عمرو أديب برنامجه، ليفاجىء المشاهدين، عند تقديم محمود السيسي، قائلا: "معانا محمود عبد الفتاح السيسي،"، ليعقب الأخير، "اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي لو سمحت".
"أديب" يواجه مسئول بحركة حماس على الهواء: "بتحبوا مصر؟"
وأضاف "أديب"، مخاطبا "النونو"، "أنتم مشاعركم من ناحيتنا إيه، هل تحترموا مصر، الناس بدأت تنسى تاريخكم"، فعقب "النونو"، "نحن موقفنا واضح، مصر دولة قوية، ونزرع ذلك في نفوس أبناءنا، ولن يكون لمصر من قطاع غزة إلا الخير، ودعاؤنا بالأمن والاستقرار لمصر".
مرشح رئاسي سابق يطالب بـ تسليم المقاول الهارب لمحاكمته في مصر
طالب موسى مصطفي موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد، بالتحرك قانونيًا وجنائيًا ضد المقاول الهارب محمد علي الفترة القادمة، مؤكدًا أنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضده في إسبانيا.
أحمد موسى يكشف حقيقة الفيديو المتداول من الإرهابيين لطائرة الرئيس (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة الفيديو المتداول في قنوات الإرهاب، حول الطائرة الرئاسية المصرية، موضحًا أن الإخوان قاموا ببث فيديو لطائرة يغلب عليها طابع البذخ والترف الشديد وقالوا إنها الطائرة الرئاسية المصرية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الشيخ وسيم يوسف يفتح النار على الإخوان.. ويصفهم بـ"خوارج العصر" (فيديو)
أكد الشيخ وسيم يوسف، إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي، أن الإخوان هم خوارج هذا العصر، فالخارجي الآن يبدأ بفكرة، وأول من زرع فكرة الخوارج هو عبد الله بن الخويصرة التميمي، حينما قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعدل يا رسول الله"، فرد عليه الرسول –صلى الله عليه وسلم- قائلًا:" وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟! قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ"، مشيرًا إلى أن "بن الخويصرة" لم يحمل السلاح على رسول الله، وإنما بدأ بفكرة.
"حلال ولا حرام".."الإفتاء" توضح حكم سماع الأغاني
وعن حكم الشرع في سماع الأغاني، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأغاني كلمات يصاحبها بعض الألحان، والحكم يكون على الكلمات وطريقة أداءها، فإذا كان الكلام وأداءه ليس فيه خلاعة ومجون ومياعة، وكلام عفيف رقيق يؤثر في النفس تأثير إيجابي مثل استنهاض الهمم للعمل والجد والاجتهاد فهذا حلال، بينما الكلام الذي يؤدي لإثارة الغرائز والميوعة والخلاعة فهو حرام، وبذلك يكون الغناء حلاله حلال وحرامه حرام.
سيدات مصر يرفضن الانسياق وراء دعوات الجماعات الإرهابية: "السيسي معيشنا في هنا وأمان"
وأضافت إحدى المواطنات،: "السيسي محترم ومخلينا عايشين في هنا وأمان، والناس إللي بتدعوا لثورة عايزين يخربوا البلد".
كرم جبر: أصابع قذرة تتحرك الآن داخل مصر.. والإخوان يتحدثون عن ثورة مشفرة (فيديو)
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة الأخيرة شهدت هجمة شرسة وحيوانية على الأوضاع في الداخل بقيادة قناة الجزيرة، وبعض القنوات الإخوانية، لافتَا إلى أن هناك أجهزة مخابرات تعمل على تنفيذ مخطط متعدد الأوجه ضد مصر، معقبًا: "هناك أصابع قذرة تتحرك الآن داخل مصر لتنفيذ مخططات أجنبية وإخوانية".
"الأرصاد": نتابع حالة الطقس أول بأول وسنُحذر الجميع في هذه الحالة (فيديو)
وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، تتابع حالة الطقس أول بأول، وستحذر جميع الهيئات والمؤسسة في حال توقع سقوط الأمطار.
الحسيني: لو حد قال للناس كلمة ثورة هيلبسوه بالكوباية في وشه.. والسيسي مبيتخضش (فيديو)
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الشعب المصري مر بتجربة قيام ثورة في بلده، متابعًا: "الناس لو حد قالهم كلمة ثورة هيلبسوه بالكوباية في وشه سواء عاجبهم آداء الرئيس أو لا؛ لأنهم مروا بالتجربة، ولأن المواطن البسيط تأثر بالثورة".
عمرو أديب ينجح في خداع المشاهدين بسبب محمود السيسي
واستأنف عمرو أديب برنامجه، ليفاجىء المشاهدين، عند تقديم محمود السيسي، قائلا: "معانا محمود عبد الفتاح السيسي،"، ليعقب الأخير، "اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي لو سمحت".
"أديب" يواجه مسئول بحركة حماس على الهواء: "بتحبوا مصر؟"
وأضاف "أديب"، مخاطبا "النونو"، "أنتم مشاعركم من ناحيتنا إيه، هل تحترموا مصر، الناس بدأت تنسى تاريخكم"، فعقب "النونو"، "نحن موقفنا واضح، مصر دولة قوية، ونزرع ذلك في نفوس أبناءنا، ولن يكون لمصر من قطاع غزة إلا الخير، ودعاؤنا بالأمن والاستقرار لمصر".
مرشح رئاسي سابق يطالب بـ تسليم المقاول الهارب لمحاكمته في مصر
طالب موسى مصطفي موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد، بالتحرك قانونيًا وجنائيًا ضد المقاول الهارب محمد علي الفترة القادمة، مؤكدًا أنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضده في إسبانيا.
أحمد موسى يكشف حقيقة الفيديو المتداول من الإرهابيين لطائرة الرئيس (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة الفيديو المتداول في قنوات الإرهاب، حول الطائرة الرئاسية المصرية، موضحًا أن الإخوان قاموا ببث فيديو لطائرة يغلب عليها طابع البذخ والترف الشديد وقالوا إنها الطائرة الرئاسية المصرية.
Advertisements
- إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم
- أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 4-12-2018
- التوك شو × 24 ساعة.. نقيب الفلاحين يعلق على ارتفاع أسعار الفول والتعليم تكشف سر "العشرة جنيه"
- أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 20-4-2019
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الثلاثاء 9-7-2019
- نشرة أخبار السادسة.. الإمارات تلغي وتخفض رسوم 110 خدمة اقتصادية
- عاجل| الشيخ وسيم يوسف يفتح النار على الإخوان.. ويصفهم بـ"خوارج العصر" (فيديو)
- الحسيني: لو حد قال للناس كلمة ثورة هيلبسوه بالكوباية في وشه.. والسيسي مبيتخضش (فيديو)
المزيد عن: محمود السيسي عمرو أديب توك شو أخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر